Festa grande per Enrico Percivalli, prestigiosa laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino - Tuttoggi.info

Con Enrico, la famiglia Percivalli di Spoleto raggiunge il ragguardevole traguardo delle 3 generazioni di ingegneri in casa

E’ una storia di studi scientifici quella della famiglia Percivalli di Spoleto che con Enrico, classe 1997, raggiunge a dicembre 2023 il ragguardevole traguardo delle 3 generazioni di Ingegneri in casa.

Enrico Percivalli si è infatti laureato da pochi giorni in Ingegneria Meccanica al prestigioso Politecnico di Torino. Festa grande in casa anche per mamma Rita Correnti (Storica dell’arte e animatrice dell’Associazione Piazza Duomo e di comitati per la difesa del Centro Storico di Spoleto), e per papà Raffaele Percivalli, ovviamente ingegnere, sempre in giro per il mondo per incarichi di lavoro di alto profilo professionale. In precedenza il nonno di Enrico, l’Ing. Luigi Percivalli, aveva inaugurato la dinastia “scientifica” della famiglia spoletina.

Enrico si è laureato, dopo il normale corso magistrale di 5 anni, discutendo una tesi sperimentale dal titolo, “Valutazione delle proprietà meccaniche di pezzi prodotti per HPDC e sottoposti a trattamenti termici T6 modificati”. Relatore il Prof. Roberto Doglione.

Ma Enrico, durante gli studi, non si è fatto mancare anche il tempo per la sua passione principale che è lo Sci. Il neo-ingegnere ha infatti trovato il modo, nel 2021, di “laurearsi” anche Maestro di Sci della FISI. Magari anche questa specialità potrebbe tornare utile nel corso della vita professionale, non si sa mai.

Alla famiglia Percivalli, Enrico, Raffaele e Rita, vanno gli auguri affettuosi e i complimenti per il traguardo raggiunto da Enrico, della Redazione di Tuttoggi.info.