Festa d'Inverno a Todi, cartellone con quattro iniziative dal 28 dicembre al 1 dicembre - Tuttoggi.info

In programma due concerti, un balletto e una rappresentazione musical-teatrale. Si inizia con il Gospel di "JP & the Soul Voices",

Prima edizione a Todi della “Festa d’Inverno. Incontri e Racconti”, una nuova manifestazione che va ad occupare il periodo tra l’anno che termina e quello che inizia. Non singoli eventi, quindi, ma un mini cartellone costruito per offrire a quanti sono in città tra Natale e l’anno nuovo un motivo, appunto, di incontro.

Si parte il 28 dicembre al Teatro del Nido dell’Aquila (ore 21), in collaborazione con Moon in June, con “JP & the Soul Voices”, un gruppo gospel composto da quattro voci, piano, basso e batteria che ha la sua base in Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore del gruppo, John Polk, è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito internazionale. The Soul Voices è portatore di un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.

Il 29 dicembre, stavolta nella Sala delle Pietre (ore 18), sarà la volta di Rossano Baldini in “The Sheltering Sky. La musica di Riuichi Sakamoto”, un recital per pianoforte solista proposto in collaborazione con UNU unonell’unico. I brani proposti, tra i quali non mancano grandi classici come il Tè nel Deserto, l’Ultimo Imperatore e Merry Christmas Mr Lawrence, sono fedeli all’accurata revisione della sua musica per pianoforte al quale il Maestro si dedicò prima del suo commiato.

Il 30 dicembre l’appuntamento sarà al Teatro Comunale (ore 18) con la “Fanciulla di Neve” a cura dell’Etoile Ballet Teatre, balletto liberamente ispirato dalla leggenda Russa “Sneguročka”, rielaborato e coreografato dai primi ballerini e direttori artistici della compagnia.

Quarto evento in cartellone, il primo gennaio, nell’ex Chiesa di San Benedetto (ore 17), “Li Santi de Natale”, storie, riti e musiche del periodo natalizio a cura di Mirko Revoyera e Sonidumbra. Si tratta di una rappresentazione musical-teatrale durante la quale un attore e tre musicisti ripercorrono le festività con lo stile dei cantastorie.

“Confidiamo che questa prima esperienza possa trovare il gradimento di tuderti e turisti – commenta l’assessore alla cultura Alessia Marta – così da farne in futuro un appuntamento stabile, in grado di animare una settimana dell’anno turisticamente interessante”.

Tra Natale e Capodanno a Todi sono in programma anche altre iniziative, tra le quali figurano alcune mostre: Nino Cordio al Nido dell’Aquila, Ugo Serafini alla Sala delle Pietre, Maria Rubtsova in Via della Misericordia e quelle dei presepisti e artisti tuderti nella chiesa di San Silvestro.