Festa di San Francesco 2023, a Vanna Balducci la Rosa d'argento | Il programma del 4 ottobre - Tuttoggi.info

Nel giorno in cui il Papa che porta il nome del Santo di Assisi diffonderà la la "Laudate Deum”, ad Assisi protagonista la Valle d'Aosta. Prima e dopo le celebrazioni a Santa Maria, duecento pellegrini al Santuario della Spogliaziomne

Aperta oggi, martedì 3 ottobre, la due giorni di celebrazioni per la festa di San Francesco 2023 Patrono d’Italia, con la consegna, alla signora Vanna Balducci, della Rosa d’Argento, annuale riconoscimento attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza e carità, consegnato dai frati minori in ricordo di Frate Jacopa, la nobildonna romana amica di san Francesco presente alla Porziuncola nell’imminenza del Transito.

La signora Balducci vive e lavora in un collegio che accoglie ragazzi e ragazze delle scuole superiori e alcuni universitari che arrivano dalle vallate più lontane valdostane, e la sua presenza accanto a questi giovani – si legge nelle motivazioni del riconoscimento – è una testimonianza di amorevole cura e di vicinanza verso le nuove generazioni che vivono un momento importante e delicato della loro crescita. Nella diocesi di Aosta, la signora Balducci lavora anche con impegno e competenza nell’ufficio famiglia ed è ora il direttore responsabile dell’ufficio cultura e delle comunicazioni Sociali, nonché segretaria dell’Unione Cattolica Stampa Italiana”. A lei l’onore, durante la messa delle 11, ha offerto il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso.

Nel pomeriggio al Santuario della Spogliazione il vescovo ha accolto duecento fedeli valdostani accompagnati dal vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, e dai sacerdoti valdostani. Alle 17.30, sempre nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli, l’accoglienza delle autorità civili con la partecipazione dei presidenti delle Regioni e delle Province della Valle d’Aosta e dell’Umbria, dei sindaci della Valle d’Aosta e di Assisi da parte di fra Massimo Travascio, Custode del Protoconvento Porziuncola. Alle 18, la Solenne celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti da monsignor Lovignana con l’assistenza del cardinale Agostino Vallini, di monsignor Sorrentino e dei ministri generali e provinciali delle famiglie francescane e i pellegrini della Diocesi di Aosta. Al termine della celebrazione, il saluto di Fr. Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

Domani (mercoledì 4 ottobre) la Festa di San Francesco 2023 si apre con l’incontro delle municipalità in Comune alle 10, la celebrazione eucaristica presso la chiesa superiore della Basilica di San Francesco, presieduta da Mons. Lovignana, e il tradizionale rito dell’accensione, da parte del Sindaco di Aosta Gianni Nuti, della Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde presso la Tomba di San Francesco, alimentata per un anno con l’olio offerto dalla Regione Valle d’Aosta.

Seguiranno i saluti dalla Loggia: dopo fra Carlos A. Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, parleranno il presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, del vescovo Sorrentino e del sindaco di Assisi Stefania Proietti. Alle 16 i vespri pontificali in cappella papale presieduti da Mons. Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, a cui seguirà la processione alla Piazza superiore della Basilica, la benedizione all’Italia da parte di Mons. Sorrentino e la consueta esecuzione – da parte della Cappella musicale della Basilica di San Francesco – del Cantico delle creature di San Francesco musicato da p. Domenico Stella. Per la prima volta la comunità francescana del Sacro Convento di San Francesco trasmetterà in diretta streaming sui canali social ufficiali (YouTube e Facebook) dalle 6 del mattino alle 12.15 e dalle 15.50 alle 17.30 le celebrazioni e i momenti salienti della giornata del 4 ottobre, con interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte della festa più importante della città del Poverello. A chiudere la Festa di San Francesco 2023 il 5 ottobre con le festività laiche: dopo la fiera di San Francesco che dura tutta la giornata, la sera in piazza del Comune la tombola di beneficenza organizzata dall’Aucc.

Da ricordare peraltro che domani, 4 ottobre, Papa Francesco diffonderà la “Laudate Deum”, titolo della nuova Esortazione apostolica. A rivelarne il titolo è stato lo stesso pontefice ricevendo in udienza i partecipanti ad un incontro di rettori delle università pubbliche e private latinoamericane. (Foto in evidenza e delle celebrazioni in Basilica assisiofm.it; foto dei pellegrini valdostani al Santuario della Spogliazione ufficio stampa Diocesi Assisi)