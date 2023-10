Celebrazioni di San Francesco 2023, Valle d'Aosta protagonista: il programma - Tuttoggi.info

Celebrazioni di San Francesco 2023, Valle d'Aosta protagonista: il programma del 3-4 ottobre tra Assisi e Santa Maria degli Angeli

La città è pronta alle celebrazioni di San Francesco 2023 patrono d’Italia, che quest’anno vedranno protagonista la Regione Valle d’Aosta. La presentazione oggi, lunedì 2 ottobre 2023, nella sala stampa del Sacro Convento di Assisi, con il vescovo delle Diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Custode del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, fra Massimo Travascio, il Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni, e il presidente del consiglio regionale della Valle d’Aosta, Alberto Bertin.

Dopo la novena “Francesco la regola 12 porte di luce”, in scena dal 24 al 2 ottobre e nel corso della quale sono state ricordate anche le vittime del terremoto nel 26° anniversario del sisma del ‘97, martedì 3 ottobre, giorno del Transito, tra le iniziative in programma per le celebrazioni di San Francesco 2023 vedono alle 11 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, mentre il custode del Protoconvento della Porziuncola consegnerà il riconoscimento “Rosa d’argento”, alla signora Vanna Balducci. Il suo impegno nell’educazione e nell’accompagnamento dei giovani l’ha portata a scegliere, insieme alla sua famiglia, di lavorare e vivere all’interno dell’Istituto San Giuseppe di Aosta, un Collegio che accoglie ragazzi e ragazze delle Scuole Superiori e alcuni universitari che arrivano dalle vallate più lontane della nostra regione. La signora Balducci offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso.

Di pomeriggio, dopo l’accoglienza nel Santuario della Spogliazione da parte del vescovo Sorrentino, del vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, e dei sacerdoti valdostani, a Santa Maria degli Angeli, dopo l’incontro tra le autorità e le delegazioni della Valle d’Aosta con la municipalità di Assisi e la Regione Umbria, alle 17:30 l’accoglienza in Basilica a Santa Maria delle autorità da parte di fra Massimo Travascio, custode del Protoconvento e alle 18 la solenne commemorazione del Transito: durante la cerimonia, l’offerta dei doni da parte della prima cittadina, Stefania proietti, e delle autorità istituzionali della Valle d’Aosta, a conclusione della celebrazione il saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, fra Massimo Fusarelli. A sera nel centro storico invece la Confraternita di Santo Stefano ad Assisi farà rivivere il Beato transito di Francesco, suonando per 44 volte la campana della chiesa di Santo Stefano per ricordare quando le campane della piccola chiesa suonarono per annunciare la morte dell’Assisiate.

Il 4 infine è il giorno delle celebrazioni di San Francesco 2023 nella Basilica di San Francesco. La prima santa messa sarà celebrata alle 6 ed al termine, alle 6,50, la comunità francescana deporrà ai piedi dei resti mortali di San Francesco le preghiere delle persone che – ad Assisi di persona o attraverso il web (su www.festadisanfrancesco.org) si sono rivolte a lui chiedendo luce, coraggio e consolazione.

A seguire, dopo l’incontro tra le municipalità assisane e aostane e il corteo, alle 9.30 in Basilica l’accoglienza delle autorità da parte del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. Alle 10 la messa presieduta dal vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, dal vescovo Sorrentino, dai ministri generali e provinciali delle famiglie francescane con l’assistenza del cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per le Basiliche Papali. Ad accendere la lampada il sindaco di Aosta, con l’olio offerto dalla Regione Valle d’Aosta. Ci sarà poi il saluto del ministro generale, fra Carlos Trovarelli e i messaggi all’Italia con i saluti delle autorità civili e religiose; a rappresentare il governo sarà il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. Alle 16, infine, i vespri pontificali e la benedizione all’Italia. Per tutta la giornata, nella piazza inferiore di San Francesco, sarà possibile vedere un quadro infiorato a cura della Pro loco di Fucecchio, in collaborazione con l’associazione Le infiorate di Spello, il comitato locale Unpli assisano, Unpli Umbria, Unpli Lazio e Unpli Toscana.

In modo particolare, per la prima volta la comunità francescana del Sacro Convento di San Francesco trasmetterà in diretta streaming sui canali social ufficiali (Youtube e Facebook) dalle 6 del mattino alle 12,15 e dalle 15,50 alle 17,30 le celebrazioni e i momenti salienti della giornata del 4 ottobre, con interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte della festa più importante della città del Poverello.