Festa dell’Assunzione a Canoscio, modifiche alla viabilità per transito e sosta

Mercoledì 15 agosto torna l’appuntamento con la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria alla basilica santuario della Madonna del Transito di Canoscio, luogo di culto mariano per la diocesi di Città di Castello e per le regioni limitrofe.

Migliaia le persone attese per l’evento che tradizionalmente rappresenta un’opportunità di ritrovo e di preghiera per i tifernati e per i tanti pellegrini provenienti dai territori vicini. Per disciplinare il flusso di visitatori atteso per tutta la giornata, il comando della Polizia Municipale di Città di Castello svolgerà un servizio speciale con il proprio personale fin dalle prime ore del mattino.

Con un’ordinanza, intanto, sono state stabilite alcune modifiche al consueto regime del transito e della sosta veicolari.

Dalle ore 06.00 alle ore 20.00 sarà istituito il senso unico di marcia sulla strada che dalla Pieve di Canoscio conduce alla Basilica, in direzione Pieve-Basilica; un altro senso unico di marcia interesserà la strada che dalla Basilica conduce a Fabbrecce, con direzione Basilica-Fabbrecce; sarà, inoltre istituito l’obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità del Cimitero per i veicoli che scendono dalla Basilica.

Nei tratti stradali regolati da senso unico sarà stabilito il divieto di sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati.

