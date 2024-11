Festa dell’Albero al centro socio culturale di Pieve di Campo - Tuttoggi.info

Al Centro socioculturale di Pieve di Campo è stata celebrata la Festa dell’albero. In questa occasione sono state messe a dimora tre piante offerte dal circolo per la nostra area verde. Inoltre, è stata posta una targa molto divertente presso una vecchia ficaia che nonostante sia caduta, per il grande peso dei rami, continua a fare frutti buonissimi e per questo l’abbiamo soprannominata “Ficaia dei miracoli”. Quale miglior giorno questo per onorarla! Questa iniziativa è stata fatta in collaborazione con il Comune di Perugia, il quale ha provveduto – grazie ai propri mezzi – a preparare le buche. Gli organizzatori ricordano infine che sono ancora disponibili alcuni alberi da piantare nei propri giardini o orti.





