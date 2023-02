Festa degli Agricoltori 2023, domenica 19 si torna in presenza: il programma - Tuttoggi

La Festa degli agricoltori 2023 è stata presentata ieri a Perugia alla presenza del vicesindaco di Assisi Valter Stoppini, del sindaco di Spello Moreno Landrini e dell’assessore di Bastia Umbra Stefano Santoni: i rappresentanti del Comuni hanno espresso sostegno e vicinanza alla festa e ai suoi ideali. Presenti al tavolo Alessio Castellani – rappresentante del Comitato Agricoltori, organizzatore e ideatore della festa: “Fare del bene è lo scopo primario di questa iniziativa, vi aspettiamo domenica perché sarà una grande giornata di gioia e felicità“, le sue parole – e Francesco Cavanna, presidente Pro Loco di Santa Maria che contribuisce a livello logistico e organizzativo.

Questo il programma della Festa: domenica 19 mattina alle 7.30 il ritrovo a Santa Maria degli Angeli, per l’iscrizione al percorso, consegna del gadget e colazione, a seguire messa e benedizione dei mezzi agricoli; alle 10 i mezzi partiranno poi per Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Capodacqua, Capitan Loreto e Spello, per poi percorrere il percorso inverso e arrivare a Umbriafiere per la conviviale con agricoltori, famiglie e autorità Non mancheranno i premi ai soggetti vincitori per le varie categorie che sono: trattore “donna” (condotto da una donna), trattore dell’anno, miglior partecipante, macchina semovente; a tutti i partecipanti viene consegnato un gadget (ricordo della festa).

Il ricavato della festa degli agricoltori 2023, determinato da sponsorizzazioni e offerte libere, depurato delle spese vive dei costi sostenuti sarà totalmente devoluto in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il reparto di Malattie Metaboliche. È inoltre possibile effettuare direttamente un bonifico bancario all’IBAN: IT95E0623002848000035723944 – intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “5681”.