Festa degli Agricoltori, boom di solidarietà: raccolti 6.000 euro per il Meyer | Foto - Tuttoggi

Un successo in “presenza” ma anche social, tanto che il comitato della Festa, composto da Francesco Cavanna, Alessio Castellani, Mario Gambelunghe, Angelo Castellani, Sergio Massimi, Gaetano Castellani, Claudio Marani, Luca Castellani, Stefano Brunozzi, Moreno Bastianini, Lanfranco Martelli, Giuseppe Alessandretti, Giuseppe Gambacorta e Matteo Ferroni, ha premiato le aziende che hanno ricevuto più “mi piace” o cuoricini. Ai titolari, sabato alle 16 al Palazzo del Perdono contestualmente alla consegna dell’assegno al Meyer, è stata consegnata una statua di San Francesco: si tratta di Sandro e Mario Belardoni – lavori conto terzi a Rivotorto di Assisi!; Macchine Di Giacomo a La Bruna – Castel Ritaldi; e, a pari merito, Famiani e Biagioni s.n.c. – Lavori conto terzi e a Rocca Sant’Angelo ad Assisi e Fratelli Magnanini a Marsciano.

“Nelle crisi ognuno deve diventare più forte, più determinato, più vicino e non più lontano dal cuore di chi ha bisogno – dice Castellani, presidente del Comitato della Festa degli Agricoltori – e la capacità di fare rete e comunità si concretizzano nel nostro sostegno verso una realtà, l’ospedale pediatrico Meyer, che si dedica ai più piccoli e fragili, per l’accoglienza, la cura e il benessere del bambino e delle famiglie. Ancora una volta gli agricoltori, custodi e scultori della terra, hanno dimostrato il loro grande cuore e raccolto il messaggio di aiuto e solidarietà per un ospedale che si impegna nella ricerca per bambini meno fortunati che, grazie al lavoro di tante persone, possono sperare in una vita normale”.