Ferzan Ozpetek a Orvieto per le riprese della fiction “Le Fate Ignoranti”

Il teatro Mancinelli di Orvieto ha ospitato le riprese della serie tv "Le Fate Ignoranti"; sul set il regista, Ozpetek, insieme ai due protagonisti

Il Teatro Mancinelli di Orvieto è stato scelto come location per le riprese della fiction “Le Fate Ignoranti”. Sul set allestito all’interno del teatro orvietano il regista, Ferzan Ozpetek, e due dei protagonisti, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta.

La serie tv, ispirata al film omonimo, sarà disponibile su Star per la piattaforma Disney+.

La trama della serie tv firmata Ferzan Ozpetek

Antonia e Massimo sono sposati da 15 anni. Il loro è un matrimonio felice, fin quando Massimo muore a causa di un incidente stradale. Antonia si rinchiude nel suo dolore, ma un giorno scopre una dedica sul retro di un quadro; il marito aveva un amante da ben 7 anni. Una delusione inaspettata, che allo stesso tempo, consentirà ad Antonia di tornare a vivere e di scoprire una realtà diversa: l’amante di suo marito era Michele, un uomo.

Nel cast noti personaggi del mondo dello spettacolo

Otto gli episodi previsti, scritti da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Nel cast, tra gli altri, Luca Argentero, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Serra Ylmaz, Carla Signoris, Paola Minaccioni. L’arrivo in tv, invece, è previsto nel 2022 su Disney+, all’interno del catalogo Star, ma sarà visibile anche su Sky Q.

“Orvieto, un set naturale per il cinema e la tv”

Dopo il film “Carla”, sulla vita di Carla Fracci, e “La Befana vien di notte – Le origini”, Orvieto si configura, per la terza volta, come teatro di un nuovo capolavoro. “Orvieto si conferma ancora un set naturale per il cinema e la tv – commenta il sindaco, Roberta Tardani – non solo per la bellezza dei luoghi che può mettere a disposizione, come il nostro meraviglioso teatro, ma anche per l’organizzazione e l’accoglienza che gli uffici comunali e la città sanno mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche“.