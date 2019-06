Ferentillo, dal 5 al 7 luglio c’è “Ferentum Birre”

Arriva l’estate e con il bel tempo ricomincia la stagione delle feste nel paese di Ferentillo in Valnerina. Quest’anno la Pro loco di Ferentillo propone come primo evento dell’estate un “Festival” completamente dedicato agli sport all’aria aperta, molto praticati nella zona, e alla birra artigianale. L’evento è stato chiamato “Ferentum Birre” in onore della leggenda sul nome di Ferentillo che nasce da “Ferentum-Illi / Quelli di Ferento”, che in questo caso si trasforma in “birre” come se diventasse il paese della birra.

Il programma si articolerà in 3 giorni, dal 5 al 7 luglio, e si svolgerà presso il Centro Sportivo di Ferentillo che farà da base per tutti e tre i giorni del Festival.

Tanti gli sport outdoor praticabili, escursioni sui sentieri delle rocche e del castello di Umbriano, tour in MTB sulla Greenway del Nera fino alla Cascata delle Marmore, discese in Rafting sul fiume Nera, dimostrazioni di scherma antica e tiro con l’arco, tornei di Calcetto, Rugby, Volley e tante attività per i più piccoli come i giochi all’aria aperta del Ludobus e i Campus estivi per ragazzi. Inoltre ci sarà un Contest Musicale fra Band emergenti “Ferentum Music Contest” che con la loro passione e grinta porteranno “Ferentum Birre” a durare per tutta la notte.

Un evento che prende il via per la prima volta è sempre una scommessa ma la Pro loco di Ferentillo ha sempre regalato grandissime soddisfazioni a tutta la popolazione locale e a tutti i turisti che ogni anno affollano questo bellissimo Borgo della Valnerina.

