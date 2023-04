Femmina di cinghiale partorisce in città VIDEO

Il video del giornalista Pasquale Punzi sta suscitando reazioni opposte e interrogativi

Una femmina di cinghiale che partorisce i cuccioli in mezzo alla città, tra i rifiuti gettati in un’area verde, a pochi passi dalle auto e dalle abitazioni.

Il video riprende proprio alcuni momenti del parto. E sta suscitando tante reazioni, di segno opposto, il video girato dal giornalista Pasquale Punzi a Perugia.

VIDEO

Da una parte, infatti, c’è la tenerezza nel vedere i cuccioli che cercano il latte della madre, distesa tra l’erba e i rifiuti. Molti, però, si pongono il problema legato alla presenza, sempre più spesso, di cinghiali a ridosso dell’area urbana. Attirati, appunto, dalla disponibilità di cibo grazie ai rifiuti abbandonati. Con le scene, ormai consuete, che si vedono a Roma.

La presenza dei cinghiali in città rappresenta infatti un rischio per l’incolumità delle persone che viaggiano sulle strade. Ma, evidenziano gli esperti, anche per gli animali domestici, che possono essere attaccati.

In passato sono state posizionate anche delle gabbie – nell’area di Pian di Massiano e a piazzale del Bove – e sono stati effettuati interventi con la task force dell’Atc, ma gli avvistamenti di cinghiali a Perugia sono sempre più frequenti.