FdI Terni, ecco Masselli sindaco | Il retroscena - Tuttoggi

FdI, grandi manovre per Masselli sindaco. Lega 'scaricata'. Si lavora al programma politico. La regia nazionale e regionale di Zaffini

La candidatura di Orlando Masselli a sindaco di Terni è stata lanciata solo nella giornata di ieri, 11 marzo, ma la regia nazionale di FdI era a lavoro già da giorni per avere un candidato forte su Terni: in barba alla Lega. Con l’onorevole Francesco Zaffini alla supervisione generale, FdI si sta già apprestando alla stesura del programma politico: pronti slogan, manifesto, altri dettagli sono in via di definizione in queste ore.

FdI, terzo schiaffo alla Lega

Il fatto che il coordinamento nazionale e regionale di FdI stessero lavorando già da tempo a Masselli candidato sindaco, spiega, almeno in parte, la ‘rissa’ degli ultimi giorni con la Lega, l’alleato ‘tollerato’, ma neanche troppo, che proprio nella giornata di oggi, 11 marzo, aveva provato, ancora una volta, a tendere la mano al partito della Meloni. Il segretario regionale Caparvi, infatti, aveva invitato lo schieramento “all’unità”, rilanciando comunque il sostegno a Latini.