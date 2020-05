Fase 2 Coronavirus, i perugini tornano nei parchi e al percorso verde LE FOTO

Primo giorno di corsa “libera” e di passeggiate nei parchi e nei percorsi verdi di Perugia, dopo il blocco a causa dell’emergenza Coronavirus. Una delle concessioni della Fase 2, subordinata però al rispetto delle regole, come ha ricordato l’amministrazione comunale di Perugia, pronta a richiudere temporaneamente i parchi in caso di assembramenti.

Anche perché per i trasgressori sono ancora in vigore le pesanti multe anti Covid, da 400 fino a 3mila euro.

Al percorso verde di Pian di Massiano diverse le persone a passeggio o impegnate nella corsa. Runners solitari o in coppia, in questo caso a distanza.

Molte le persone che hanno approfittato del sole per una passeggiata. C’è qualcuno che non ha rinunciato alla mascherina anche durante la corsa. Mascherina che in questo caso non è obbligatoria, ma la distanza da un metro va aumentata a due.

Niente giochi per i bambini

Persone a spasso con il cane, famiglie con il bambino. Senza però sostare ai giochi, che restano transennati, in quanto, in base all’ultimo Dpcm, non possono ancora essere utilizzati.

Auto parcheggiate in qualche caso un po’ vicine, ma nessun assembramento. Anche perché su sportivi e passeggiatori vigilano le forze dell’ordine, che si alternano transitando con l’auto di servizio.