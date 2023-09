Fascicolo Procura su nomina Verini, Amministrazione comunale "Iter seguito, corretto" - Tuttoggi.info

In una nota alla stampa l’Amministrazione comunale di Spoleto, dopo la notizia dell’apertura di un fascicolo contro ignoti per abuso di ufficio da parte della Procura, ribadisce la correttezza dell’iter di selezione per la scelta del Direttore del Sistema Museale cittadino. Chiarimento peraltro già anticipato -non in dettaglio- pubblicamente nel corso della presentazione ufficiale alla città del Direttore Verini.

La nota

A seguito della notizia anticipata ieri dal Tgr Umbria e ripresa dalle varie testate giornalistiche, l’amministrazione comunale ribadisce quanto già comunicato in altre occasioni: l’iter seguito per la selezione pubblica è assolutamente corretto e si è svolto nel pieno rispetto delle regole e delle procedure.

La Commissione indipendente ha deciso sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione e i risultati delle mostre, inaugurate durante il Festival dei Due Mondi, dimostrano che la strada scelta è quella giusta.

L’amministrazione comunale conferma la totale e piena fiducia nella magistratura e nella Guardia di Finanza a cui sono state affidate le indagini e attende, fiduciosa e serena, l’evolversi del loro operato.