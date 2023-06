Farmacista detective, insegue e fa denunciare ladro di cosmetici - Tuttoggi.info

Farmacista di Amelia protagonista di un inseguimento a caccia del ladro di cosmetici. La fuga finisce tra le braccia dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri 20 giugno, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Amelia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni un 23enne di origini romene, senza fissa dimora, per furto aggravato di diverse confezioni di dermocosmetici perpetrato presso una Parafarmacia del centro di Amelia. Su richiesta telefonica di una delle due addette al banco della parafarmacia, l’operatore della Centrale Operativa ha invitato sul posto l’autoradio della dipendente Aliquota Radiomobile in turno, che stava gravitando nei paraggi del centro abitato di Amelia.

Furto di cosmetici in parafarmacia

L’intervento si è reso necessario a seguito del comportamento del giovane il quale, subito dopo essere entrato all’interno del negozio, si è impossessato di 15 confezioni di prodotti dermocosmetici, per un valore pari a 700.00 euro, asportandoli dagli espositori sui quali si trovavano e occultandoli repentinamente all’interno di una busta già nella sua disponibilità.

Farmacista detective

Il giovane autore del fatto, vistosi scoperto da una delle due commesse, si è dato alla fuga, inseguito da una delle banchiste, mentre ad attenderlo e bloccarlo c’erano i militari della pattuglia dei Carabinieri, tempestivamente giunta sul teatro dei fatti. La refurtiva, contestualmente recuperata, è stata restituita al proprietario della parafarmacia.