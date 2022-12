Famiglie con anziani, a Trevi contributi per spese utenze - Tuttoggi

aver compiuto il 65mo anno di età ovvero compierne 65 entro il 31.12.22;essere residente nel Comune di Trevi; essere cittadino italiano o comunitario; nel caso di cittadino extracomunitario, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 20.000,00 e corrispondente, a pena di esclusione, al nucleo familiare anagrafico e che all’atto della pubblicazione del presente avviso presentino i seguenti requisiti specifici: essere titolare di un contratto per utenze domestiche, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibile all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel

Comune di Trevi, sia essa di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o comodato d’uso, gratuito e non, regolarmente registrato; aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas/GPL) relativamente all’anno 2022, da dimostrare allegando obbligatoriamente alla domanda copia delle fatture pagate riferite al periodo sopra indicato e riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas/GPL, a pena della non assegnazione del relativo contributo.

Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle Istanze pervenute dovessero superare le risorse disponibili destinate si procederà con il seguente ordine di priorità:

– valore dell’ISEE (graduatoria in ordine crescente)

ed in subordine

– numerosità del nucleo familiare

– data di presentazione dell’istanza

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare anagrafico.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 12 /12/2022

Ulteriori informazioni, bando e modello di domanda su www.comune.trevi.pg.it