Fa cadere ragazza colpendola con lo specchietto ma non si ferma, in auto aveva pure hashish | Arrestato 52enne - Tuttoggi.info

L'uomo è stato rintracciato grazie ad una telecamera di videosorveglianza, ora si trova ai domiciliari per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio | E' stato anche deferito in stato di libertà per omissione di soccorso e lesioni personali

Un 52enne di Umbertide, nonostante la fuga dopo aver quasi investito una ragazza. è finito in arresto per possesso di droga.

Tutto è partito dalla denuncia della giovane la quale, mentre faceva jogging, era stata colpita all’anca dallo specchietto retrovisore di un’auto, che procedeva a velocità sostenuta nel senso di marcia opposto. La ragazza era infatti caduta a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in una settimana, mentre il “pirata” non ha minimante accennato a fermarsi per prestare soccorso.

I carabinieri, grazie agli elementi acquisiti in denuncia e alle immagini di videosorveglianza di una telecamera privata nei pressi del luogo del fatto, sono riusciti ad individuare il veicolo e il suo conducente. I militari hanno quindi rintracciato quest’ultimo nella propria abitazione, sequestrandogli l’auto e rinvenendo, all’interno della stessa, 38 grammi di hashish già pronti per la cessione e materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per omissione di soccorso e lesioni personali. All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e il 52enne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.