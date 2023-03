Expo Casa, edizione da record | Il programma dell’ultimo pomerigg

«Ci tengo a ringraziare tutti i professionisti e le associazioni che hanno arricchito la manifestazione con eventi di primissimo piano: tra questi l’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, La Strada della Ceramica in Umbria, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, il MANU – Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, INU Umbria, l’Associazione ‘Home Staging Lovers’ e la Fondazione Umbra per l’Architettura»

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Grande attesa per oggi pomeriggio domenica 12 marzo quando dalle 16.00 alle 18.00 per gli appuntamenti de ‘LE FORME DELL’ABITARE’ l’Ordine degli Architetti proporrà un grande evento di chiusura dal titolo ‘Lo spazio sacro’, anteprima del SEED 2023 Assisi Perugia, evento internazionale di architettura.

A parlarne nell’Area eventi (Padiglione 8) Andrea Margaritelli, Presidente INARCH e Bruno Mario Broccolo, Presidente FUA. Con loro Claudio Minciotti, Direttore FUA. Le conclusioni e il discorso finale spetteranno al Presidente dell’Ordine Marco Petrini Elce e al vice Presidente Emanuele Tini.

L’anteprima riguarda un grande evento primaverile che renderà Assisi e Perugia ancora una volta protagoniste sulla scena internazionale, questa volta in tema di Ambiente e di Architettura, con un focus specifico ad Assisi sul rapporto tra progettazione e spiritualità.

SpazioSacro è una Rassegna internazionale di Architettura Sacra che si terrà in aprile all’interno della più ampia cornice di Seed 2023, Design Actions for the future.

La settimana di eventi inizierà a Perugia il 24 aprile per poi spostarsi a Assisi il 29 e il 30, dove troverà collocazione anche una mostra di architettura sacra presso il Palazzo Monte Frumentario.