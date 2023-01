Expo Casa, dal 4 al 12 marzo a Umbriafiere torna l’evento targato Epta

Vivere la casa si sta trasformando sempre di più in un’esperienza immersiva, sensoriale ed emozionale, Expo Casa vetrina d'eccezione

Expo Casa è da 38 anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di home living: l’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria, torna dal 4 al 12 marzo 2023 all’Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) con rinnovata forza, confermandosi punto d’incontro ideale per famiglie, designer e professionisti del settore.

Vivere la casa si sta trasformando sempre di più in un’esperienza immersiva, sensoriale ed emozionale: dopo il lockdown, in molti hanno riscoperto il piacere di abitare gli ambienti domestici e sentito l’esigenza di adattarli ad uno stile di vita più moderno e multifunzionale. Expo Casa, con i suoi 24.000 mq di esposizione, sarà il contesto ideale per conoscere le proposte più innovative presenti sul mercato: dall’arredamento ai materiali per la costruzione ecosostenibili, passando per domotica, sistemi di illuminazione e complementi d’arredo della tradizione artigiana, i visitatori potranno toccare con mano e acquistare direttamente in fiera i prodotti di loro gradimento.