Ex Onpi, Spi Cgil: “Serve un rapporto con gli operatori”

Incontro di Cgil, Cisl e Uil con il direttore di Usl Umbria 2. Affrontata la questione ex Onpi

I sindacati hanno incontrato il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, mettendo al centro dell’incontro anche la questione dell’ex Onpi. “Come Spi Cgil – dicono Mario Bravi e Massimo Venturini, rispettivamente segretario provinciale e locale Spi Cgil – abbiamo sollevato il tema dell’interruzione del servizio di animazione per gli anziani non autosufficienti della Casa Serena ex ONPI di S.Eraclio di Foligno“.

Impegno a verificare la situazione degli anziani

“La ASL 2 ha ribadito la correttezza del suo operato, ma pur prendendo atto di questa valutazione è evidente che il mancato rapporto con la cooperativa che gestisce il servizio ha provocato una situazione per la quale gli unici danneggiati sono gli anziani ospiti.Questo non è accettabile e in questa direzione abbiamo invitato i soggetti in campo a fare chiarezza per ripristinare la situazione precedente. L’incontro si è concluso con l’impegno a realizzare una verifica comune sulla situazione dei servizi per gli anziani presenti nelle strutture residenziali o semiresidenziali presenti nel territorio.Un dato è certo : gli anziani non autosufficienti hanno bisogno di relazionalità e di sostegno e su questo versante i servizi sociali vanno potenziati e non ridotti“.