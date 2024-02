Evolution Day 2024 - L'ultimo spenga la luce - Tuttoggi.info

Cambiamenti climatici, sabato 24 febbraio a Terni incontro con Carlo Rondinini, Biologo e professore dell'Università La Sapienza

Passata l’ubriacatura di amore e cioccolato per i festeggiamenti del patrono cittadino non ce ne vorrete se richiamiamo la vostra attenzione su uno dei temi più urgenti da affrontare sul pianeta Terra. I cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale di causa antropica (definizione condivisa almeno dal 99% della comunità scientifica) sono in corso e sempre più evidenti: aumento delle inondazioni devastanti in Italia negli ultimi quattro anni, perdita di intere culture vinicole soprattutto nel sud Italia, fenomeni estremi come gli uragani mediterranei siccità estive sempre più gravi e preoccupanti solo per citare i più evidenti. Per non parlare poi della sesta estinzione di massa che continua a velocità impressionante con intere specie viventi che scompaiono quotidianamente dal pianeta a causa dei troppo repentini cambiamenti del loro habitat.

Proveremo a fare il punto, Sabato 24 febbraio, ore 17.00 c/o la Sala Convegni “M. Santoloci” dell’ARPA UMBRIA Con Carlo Rondinini, Biologo e professore dell’Università La Sapienza su quello che succederà nei prossimi anni e decenni consapevoli che, dopo il fallimento della Cop28 e la recente marcia indietro Europea sul Green Deal difficilmente riusciremo a mantenere gli impegni che ci eravamo ripromessi di prendere entro il 2026 per salvaguardare non solo il pianeta ma anche la nostra specie. Ricordiamo che l’Evolution Day nasce e prosegue l’esperienza del Darwin Day. Semplicemente in questo appuntamento annuale non parliamo più solamente di Evoluzione Biologica e Darwin ma di tutta la Scienza. Civiltà Laica APS



Luogo: Sala Convegni “M. Santaloci” – Arpa umbria , Via C.A. Dalla Chiesa , 32, TERNI, TERNI, UMBRIA

Data Inizio: 24/02/2024

Data Fine: 24/02/2024

Ora: 17:00

Artista: Civiltà Laica APS

Prezzo: 0.00