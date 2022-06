Via a eventi estivi "Vietato girare in centro con bevande in contenitori di vetro e metallo" - Tuttoggi

“Al fine di tutelare le necessarie condizioni di vivibilità del cuore della città, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e riposo dei residenti, al decoro e alla sicurezza urbana” – si legge nell’ordinanza –, dal giovedì alla domenica, dalle 21 alle 6, le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo potranno avvenire unicamente all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle loro pertinenze esterne o aree affidate in concessione. In questa fascia oraria sarà contestualmente vietata la consumazione in luoghi pubblici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo“.

Fatta salva l’applicazione di altri provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, l’inottemperanza all’ordinanza sindacale comporterà una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 5.000 euro. L’atto è stato trasmesso al comando della Polizia Municipale e alle forze dell’ordine territoriali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) a supporto delle attività di vigilanza e controllo finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell’amministrazione comunale.