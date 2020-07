Eventi estivi ad Assisi, il programma luglio-agosto-settembre 2020 - Tuttoggi

Almeno tre eventi a Santa Maria degli Angeli nel segno del Palio del Cupolone, sei eventi per l’Ente Calendimaggio con le due Parti, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, e altri eventi sparsi in collaborazione con enti e associazioni. È l’Altra Estate, nome del cartellone di eventi estivi ad Assisi organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni e di privati e, in un caso, con la collaborazione dei Comuni di Spello, Nocera e Valtopina, con cui, sul Parco Monte Subasio, sarà organizzato un evento live nel segno di Universo Assisi versione light.

Estate 2020 ad Assisi: gli eventi

Si parte il 9 luglio da Assisi, quando sarà riaperto il Pincio con delle letture per bambini che saranno itineranti e toccheranno, grazie a Birba chi legge, tutto il comprensorio. La prima tappa ha una valenza importante perché il 9 luglio alle ore 18 la prima lettura avverrà all’interno del parco del Pincio che per l’occasione sarà inaugurato e quindi aperto e fruibile alla cittadinanza nella parte dove sono stati effettuati i lavori. E’ previsto anche, a settembre, un mini festival di Birba chi legge.



I Rioni del Palio del Cupolone a Santa Maria e le Parti del Calendimaggio nel centro storico di Assisi daranno vita a nove eventi (3 i Rioni e tre ciascuno le Parti, ma sono possibili anche eventi estivi ad Assisi anche ‘extra’ l’Altra Estate) nel segno delle rievocazioni storiche, il Medioevo per il Calendimaggio e l’800 per la Festa de J’Angeli. Le iniziative saranno organizzate in punti caratteristici di Assisi e Santa Maria.



Libera e Collettivo Prospettiva Kinski parleranno di legalità all’hotel Subasio, anche con proiezioni cinematografiche. La minirassegna è in programma dal 18 al 20 settembre. In preapertura della rassegna avrà luogo un evento a cura del Comune sul tema della legalità che quasi a mo’ di simbolo viene ospitato proprio nell’hotel Subasio. Su quest’ultima iniziativa il sindaco si è soffermato “perché dopo una lunga battaglia per il ripristino della legalità la Città è tornata in possesso dell’hotel Subasio, chiuso da anni perché i gestori erano stati raggiunti da interdittiva antimafia”.



Torna in versione light anche Universo Assisi, con una performance al Monte Subasio nel segno di Thomas Saraceno.

Eventi estivi ad Assisi tra spiritualità e religione (con musica e cultura)

In occasione di Chiese Aperte Assisi, AGTU, associazione guide turistiche dell’Umbria, organizzerà visite guidate che, attraversando la città, consentiranno di conoscere il patrimonio delle chiese aderenti all’iniziativa. Partenza l’11 luglio alle ore 21 dalla Cattedrale di San Rufino. Il tour terminerà nel quartiere di San Pietro dove sarà possibile degustare un calice di vino sotto le stelle. Oltre a San Rufino, Chiesa Nuova, Santa Maria Maggiore, San Francesco, San Pietro. Nel pomeriggio sempre dell’11, visite guidate dalle 17.30 all’Abbazia di San Pietro con finale con degustazione o calice di vino. Per info e prenotazioni (obbligatorie): AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria info@assoguide.it / 339.3390103/075.81522

Nel calendario di tutti gli appuntamenti c’è anche un evento che rappresenta un progetto pilota, in corso di definizione, dal titolo Assisi on live: itinerari d’estate tra musica e teatro, ideato e realizzato dalla Cappella Musicale della Basilica papale di San Francesco, dal Piccolo Teatro degli Instabili, dall’Associazione umbra canzone e musica d’autore e da Zona Franca.

Eventi estivi ad Assisi: non solo pubblico

Come anticipato ieri, almeno fino al 31 luglio il centro storico di Assisi e quello di Santa Maria degli Angeli si trasformano di nuovo in un ristorante all’aperto, nella speranza che l’esempio di alcuni ristoratori sia anche lo sprone per la creazione di altri eventi estivi ad Assisi.



Il Palio del Cupolone a Santa Maria degli Angeli ha già in programma una serie di eventi enogastronomici per tutta l’estate coinvolgendo le varie attività della zona, così come nella zona di San Pietro tutti i sabati di luglio c’è “La piaggia”, con aperitivi , buffet , gelati , taglieri , pizze e tanta bella musica, il tutto accompagnato dai colori di uno splendido tramonto.

“Abbiamo deciso di creare questi eventi visto il buon riscontro del turismo e l’arrivo di persone dai Comuni limitrofi. Il nostro cartellone di iniziative sarà -ha anticipato il sindaco Proietti – un’altra estate nel segno della collaborazione tra città e associazioni. Ovviamente nel segno della sicurezza e del distanziamento sociale”.