Evaso dai domiciliari viene rintracciato e denunciato - Tuttoggi

Succede a Petrignano d'Assisi, dove un giovane è scappato dal centro terapeutico

Evaso dai domiciliari in una comunità terapeutica si dà alla macchia nei campi, ma viene rintracciato e denunciato: i militari della stazione di Petrignano d’Assisi, dipendenti dalla compagnia di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino, hanno rintracciato un giovane che si era allontanato arbitrariamente dal centro dove era ai domiciliari dandosi alla macchia nelle campagne adiacenti e facendo di fatto perdere le sue tracce. Immediata è stata la risposta dell’Arma territoriale che, impiegando i militari del comando di Assisi e della stazione di Petrignano, in perfetta sinergia e grazie alla scrupolosa conoscenza del territorio, è riuscita a ritrovare il giovane solo dopo pochi minuti dalla segnalazione di evasione da parte dei responsabili della comunità terapeutica. L’uomo si è detto pentito dell’accaduto ed è stato riaccompagnato presso la struttura dai militari che lo hanno rintracciato e nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Come detto l’uomo è stato anche stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di evasione. Grazie all’intervento dei Carabinieri, la fuga si è protratta esclusivamente per un limitato lasso temporale ed ora si spera che il giovane possa condurre a termine il percorso di riabilitazione intrapreso.