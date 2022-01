Evade dai domiciliari per la seconda volta in un mese, ora rischia il carcere - Tuttoggi

L'uomo è stato beccato ieri dai carabinieri di Valfabbrica, a dicembre si era recato addirittura a Petrignano d'Assisi per fare spesa

Lo aveva già fatto un mese fa, per andare a fare spesa a Petrignano d’Assisi, e anche allora i carabinieri di Valfabbrica lo avevano denunciato dopo averlo fermato in auto mentre stava rientrando in paese.

Nella giornata di ieri (23 gennaio) i militari lo hanno denunciato nuovamente per evasione dagli arresti domiciliari (misura cautelare a cui tra l’altro era stato sottoposto per l’accusa di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale).

Durante un controllo, infatti, gli uomini dell’Arma non lo hanno trovato in casa e le successive verifiche hanno permesso di accertare che si fosse allontanato ancora dal Comune di Valfabbrica senza autorizzazione.

Nei suoi confronti è stata ora avanzata comunicazione alla Magistratura, per le valutazioni del caso, in relazione alla misura cautelare a cui si trova sottoposto. Nelle prossime ore potrebbe infatti essere condotto direttamente in carcere, considerato anche che la prima volta era stato “graziato”.