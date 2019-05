Europee, i risultati definitivi in Umbria e in Italia

share

Aggiornamento ore 7:00 – A 24 ore dall’apertura dei seggi arriva in Umbria il dato definito dello spoglio per l’elezione dei deputati al Parlamento Europeo.

Queste le percentuali:

Lega 38,18% (nazionale 34,34%)*

(nazionale 34,34%)* Partito Democratico 23,98% (nazionale 22,73%)

(nazionale 22,73%) Movimento 5 Stelle 14,63% (nazionale 17,05%)

(nazionale 17,05%) Fratelli d’Italia 6,58% (nazionale 6,46%)

(nazionale 6,46%) Forza Italia 6,42% (nazionale 8,78%)

(nazionale 8,78%) +Europa 2,69% (nazionale 3,09%)

(nazionale 3,09%) La Sinistra 2,10% (nazionale 1,74%)

(nazionale 1,74%) Europa Verde 1,75% (nazionale 2,29%)

(nazionale 2,29%) Partito Comunista 1,56% (nazionale 0,88%)

(nazionale 0,88%) Animalista 0,54% (nazionale 0,60%)

(nazionale 0,60%) Popolo della famiglia 0,53% (nazionale 0,43%)

(nazionale 0,43%) CasaPound 0,49% (nazionale 0,33%)

(nazionale 0,33%) Partito Pirata 0,22% (nazionale 0,23%)

(nazionale 0,23%) Popolari per l’Italia 0,21% (nazionale 0,30%)

(nazionale 0,30%) Forza Nuova 0,12% (nazionale 0,15%)

*Il dato nazionale non è ancora definitivo, quando mancano solo 299 sezioni in tutta Italia

Così le preferenze in Umbria (dato definitivo per le liste, preferenze con 986 sezioni scrutinate su 1.005):

Lega voti 171.458

SALVINI MATTEO 40.798

PEPPUCCI FRANCESCA 11.527

PASTORELLI STEFANO 8.405

RINALDI ANTONIO MARIA 2.747

ROSSI MARIA VERONICA 2.501

CECCARDI SUSANNA 744

BALDASSARRE SIMONA RENATA 704

BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 686

ADINOLFI MATTEO 394

PAVONCELLO ANGELO 220

REGIMENTI LUISA 208

BOLLETTINI LEO 126

ALBERTI JACOPO 108

LUCENTINI MAURO 106

VIZZOTTO ELENA 87

Pd voti 107.687:

LAURETI CAMILLA 15.018

BONAFE’ SIMONA 8.117

SASSOLI DAVID MARIA 8.025

BARTOLO PIETRO 7.135

GUALTIERI ROBERTO 2.989

SMERIGLIO MASSIMILIANO 2.148

DANTI NICOLA 2.089

COVASSI BEATRICE 516

SALL MAMADOU 356

CENTIONI ALESSIA 352

NARDINI ALESSANDRA 315

VERRILLO BIANCA 258

TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 254

NOVELLI LINA 236

BOLAFFI ANGELO 234

M5S voti 85.718:

AGEA LAURA 4.028

CASTALDO FABIO MASSIMO 2.041

NOGARIN FILIPPO 1.896

RONDINELLI DANIELA 1.577

TAMBURRANO DARIO 457

ALTERIO TIZIANA 432

MAGI NICOLA 216

VISCONTI STELLA 151

ZUCCARO ELISABETTA 147

GIORGETTI COSIMO 135

NOFERI SILVIA 103

GIUGGIOLINI LISA 85

MAESTRINI CONCETTA 79

CIARROCCA LUCA 41

MACONE GIANLUCA 38

Fratelli d’Italia 29.551 voti:

MELONI GIORGIA 6.092

SCIURPA MICHELA 3.607

PROCACCINI NICOLA 1.915

PICCHI FEDERICA 617

ACQUAROLI FRANCESCO 294

BERTOLINI MARCO 209

ANGELILLI ROBERTA 154

ROMAGNOLI LUCA 151

GHERA FABRIZIO 131

ANTONIOZZI ALFREDO 107

ALESSANDRINI ARIANNA 65

BALDI MONICA STEFANIA 48

COLLU IDA 40

PETRUCCI DIEGO 30

PESTELLI ALESSIO 20

Forza Italia 28.828 voti:

TAJANI ANTONIO 5.370

VERUCCI ARIANNA 2.067

MUSSOLINI ALESSANDRA 1.160

FERRI JACOPO MARIA 220

TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA 169

FEDUZI ALESSANDRA 128

BERNINI GIOVANNI PAOLO 90

REBICHINI SIMONE REBECHINI 87

BONSANGUE RAFFAELLA 86

DE MEO SALVATORE 70

LADAGA SALVATORE 64

ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 24

PIERI RITA 19

DIMASI MARIA 11

RAZZANELLI MARIO 8

+ Europa 12.962 voti:

BONINO EMMA 2.702

CAPONI CARLOTTA 1.897

TARADASH MARCO 415

HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA 166

TRAVAGLINI RICCARDO 129

RINALDI NICCOLO’ 91

MONTEVERDE STEFANIA 74

TOGNERI ETTORE 66

MINGIARDI FRANCESCO 58

MORBIDONI MATTIA 50

MANZI SILVJA 39

SPADACCIA GIANFRANCO 27

SERVA LAURA 18

DE ANDREIS MARCO 14

SCHIPANI STEFANIA 14

La Sinistra 9.427 voti:

FRATOIANNI NICOLA 1.439

GUIDI GIOVANNI 1.141

GRASSADONIA MARILENA 913

FANTOZZI ROBERTA 510

DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI 217

MEDICI SANDRO 208

BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 158

VENTURA ANDREA 95

CICCONE STEFANO 83

CARBONE MAURELLA 64

CARVALHO IVANILDE 56

PEZZELLA GIULIA 49

PEZZINI ELISABETTA 49

GRASSI TOMMASO 45

BENEDETTELLI MARCO 37

Europa verde 7.846 voti:

CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO 454

CORRADO ANNALISA 361

BRIGNONE BEATRICE 148

DENTICO NICOLETTA 90

FORTE ANNA CHIARA 53

BATTISTI BENGASI 46

PULCINI ELENA 36

BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO 33

ZIMARRI UMBERTO 27

CANINO MARIO 26

CARDOGNA ADRIANO 19

DI BITONTO CATERINA 13

ARMELLINI CECILIA 13

CRESCENZI ALESSANDRO 9

LUONGO CARMELA DETTA CARMEN 8

Partito comunista 7.001 voti:

RIZZO MARCO 443

DI BENEDETTO YURI 290

BERGAMINI LAURA 84

MUSTILLO ALESSANDRO 41

GIANNINI DANIELA 14

LANG LORENZO 13

D’ANTONI ELEONORA 10

STEFANI SILVIA 10

SATTEL INGRID 10

CENSI TIZIANO7CATELLO SALVATORE 6

FIRMANI LUCIA 5

CROCCO BENEDETTO 5

BIANCINI LAURA 1

VERNILLO FABIO MASSIMO 1

Partito Animalista 2.419 voti:

FUCCELLI STEFANO 49

CERIELLO CRISTIANO 48

MUSACCHIO ALBERTO 26

CAMPANA ISABELLA 25

RAVICINI ANNA TONIA 20

ZANIN LUISANTONIO 10

BRUNO ANNUNZIATA 8

RINALDINI DANIELA 7

MONTORO ALBERTO 2

Popolo della famiglia – Alternativa popolare 2.375 voti:

ADINOLFI MARIO 377

AGRO’ CATERINA 253

MAZZOTTA GIOVANNI 222

AVAGNINA SILVIA CAMILLA 24

PIANESELLI GUIDO 15

FINETTI ENRICO 13

TERRANA LAURA 11

PARISINI CLAUDIO 6

LODA’ SILVIA 5

FIORI GIOVANNI 4

BOSU SABRINA 4

SEBASTIANELLI FABIO 3

GIURLANI ILARIA 1

BIAGIONI GERMANA 1

CasaPound 975 voti:

DI STEFANO SIMONE 444

BONOMI PIERGIORGIO 400

CHIARALUCE CARLOTTA 219

FUCITO SERGIO 24

TAGLIA CLAUDIO 18

BENIGNI SARA 12

SINAGRA AUGUSTO 10

GASPARRONI ELISA 4

IACOVACCI CRISTINA 4

ROMANO CHIARA AMBRA 4

JOIME GIAN PIERO 2

PROVITINA NUNZIATA 2

SGARIGLIA MICHELE 2

GRANDINETTI ARIANNA 1

LAVALLE GIUSEPPE 1

Partito Pirata 975 voti:

DI LIBERTO LUIGI 33

ZINGARELLI FELICE 31

CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA 15

BONANNO SARA 13

AMICI MONICA 11

BARGU CRISTINA DIANA 9

PIEVATOLO MARIA CHIARA 8

PIATTELLI VALENTINA 8

SOMMA EMMANUELE 6

DEL SOLDATO FLAVIO 6

PINASSI MICHELE 5

Popolari per l’Italia 959 voti:

BRACALETTI VANIA 74

VENTURINI ANTONFRANCESCO 33

FARESE ROSAPIA 18

RICCARDI NOEMI PAOLA 18

COVINO ELVIO 11

RABOTTI FRANCESCO 11

STRIZZI GABRIELLA MARIA 10

COLUZZI ALESSANDRO 9

CAMPUS ELISABETTA 8

CIPOLLINI MARIA ROSARIA 8

ANANIA ORAZIO 4

MONDINI MARCO 2

PETER EMANUELA 1

SALVATORI ULIANO 1

BONFIOLI RITA 1

Forza Nuova 953:

FIORE ROBERTO 49

MAIORCA FULVIO CARLO 45

CASTELLINO RAMONA 9

BORRA MARTINA 7

DE SANCTIS NATASCIA 4

RIZZO FEDORA PATRIZIA 3

DOLCI ALESSANDRO 2

CABRAS SALVATORE 1

VIRGILI FRANCESCO 1

RAMAGLIONI MICHELA 1

SANTONI GUIDO 1

PERINO NATASCIA 0

BIANCHI SONIA 0

CERCHI ANDREA 0

DE LAZZARO MICHELE 0

Aggiornamento ore 6:30 Mancano ancora all’appello 2 sezioni su 1.005, ma il dato che conferma il trend nazionale può ormai considerarsi praticamente definitivo: Lega (al 38,18%) e Pd (23,98)%. Il M5s è al 14,63%, FdI 6,57%, FI 6,42%, +Europa 2,69%, La Sinistra 2,10%, Europa Verde 1,75%, Partito Comunista 1,56%, Animalista 0,54%, Popolo della famiglia0,53%, CasaPound 0,49%, Pirata 0,22%, Popolari 0,21, Forza Nuova 0,12%.

Aggiornamento ore 3.42 Non si riduce in Umbria (quando sono state scrutinate 768 sezioni su 1.005), la distanza tra Lega (al 38,73%) e Pd (24,18)%. Il M5s è al 14,36%, FdI 6,39%, FI 6,30%, +Europa 2,68%, La Sinistra 2,07%, Verdi 1,69%, Pc 1,51%, Popolo della famiglia 0,54%, Animalista 0,53%, CasaPound 0,49%, Pirata 0,22%Popolari 0,19, Fn 0,12%.

Aggiornamento ore 3.34 A Foligno così il voto alle europee con 35 sezioni scrutinate su 54: Lega 38,16%, Pd 23,46%, M5s 15,05%, FI 6,62%, FdI 5,40%, La Sinistra 4,09%, +Europa 2,25%, Verdi 1,80%, Pc 1,05, CasaPound 0,56%, Popolo della famiglia 0,56%, Animalista 0,54%, Popolari 0,18%, Pirata 0,17%, Fn 0,13%. In chiave amministrative, il candidato sindaco del centrodestra Stefano Zuccarini intravede la vittoria: il centrodestra, alle europee, è infatti intorno alla soglia del 50%.

Aggiornamento ore 3.25 Con 15 sezioni scrutinate su 22 vola la Lega a Bastia: il partito di Salvini è sopra il 40%. Un risultato da tenere in considerazione nelle amministrative, con il derby nel centrodestra tra Degli Esposti (Lega più liste civiche) e Lungarotti (FI, FdI più liste civiche). Forza Italia è infatti al 7,61% e Fratelli d’Italia al 6,52%. Il Pd è al 21,9%, il Movimento 5 stelle al 15%. Gli altri: +Europa 2,16%%, Verdi 1,53%, La Sinistra 1,39%%, Pc 1,07%, Popolo della famiglia 0,77%, Animalista 0,64%, CasaPound 0,84%, Popolari 0,24%, Pirata 0,16%, Fn 0,11%.

Aggiornamento ore 3.19 Così a Perugia quando sono circa due terzi le sezioni scrutinate (97 su 159): Lega 31,79%, Pd 26,47%, M5s 13,00%, FdI 8,95%, FI 7,31%, +Europa 3,39%, Verdi 2,66%, La Sinistra 2,28%%, Pc 1,41%, Popolo della famiglia 0,79%, Animalista 0,76%, CasaPound 0,47%, Popolari 0,28%, Pirata 0,25%, Fn 0,18%. Qualora i voti venissero confermati anche alle amministrative, Romizi si avvicina al 50% dei consensi: Lega, FdI e FI, infatti, insieme sono al 48%, senza il voto delle altre 5 liste civiche. A Perugia, però, ci sono 10 candidati sindaco per 22 liste e questo potrebbe modificare i giochi rispetto ai voti delle europee.

Aggiornamento ore 2.20 Lega dominatrice in Umbria mentre lo spoglio completato si avvicina a metà delle sezioni (1473 su 1.005): Lega 38,78%, Pd 24,64%, M5s 14,50%, FdI 6,18%, FI 6,10%, +Europa 266%, La Sinistra 1,94%, Verdi 1,64%, Pc 1,55%, Popolo della famiglia 0,51%, Animalista 0,50%, CasaPound 0,49%, Pirata 0,21%, Fn 0,11%.

Aggiornamento ore 2.05 Un terzo delle sezioni scrutinate nella provincia di Terni (100 su 295): Lega 38,41%, Pd 24,10%, M5s 16,54%, FI 6,08%, FdI 5,62%, +Europa 2,52%, La Sinistra 2,07%, Pc 1,50%, Verdi 1,34%, CasaPound 0,57%, Popolo della famiglia 0,48%, Animalista 0,40%, Pirata 0,18%, Popolari 0,12%, Fn 0,06%.

Aggiornamento ore 1.59 Dichiarazione di Luigi Di Maio, capo politico dei cinquestelle: “Siamo comunque l’ago della bilancia”.

Aggiornamento ore 1.58 Dichiarazione di Silvio Berlusconi: “Forza Italia resta centrale per un’alternativa di governo”. Il leader di Forza Italia continua a chiedere a Salvini di ricreare il centrodestra.

Aggiornamento ore 1.55 Così a Todi con 5 sezioni scrutinate su 19: Lega 49,97%, Pd 19,22%, M5s 10,80%, FI 4,88%, FdI 4,82%, +Europa 2,49%, Pc 1,99%, La Sinistra 1,94%, CasaPound 1,27%%, Verdi 0,89%.

Aggiornamento ore 1.51 Conferenza stampa di Giorgio Meloni: “Un risultato di cui andiamo fieri, nonostante i menagramo che ci dicevano che il problema di Fratelli d’Italia era superare la soglia di sbarramento. E invece raggiungiamo il nostro secondo miglior risultato”. E sul Governo: “Oggi la Lega e Fratelli d’Italia rappresentano un’alternativa”.

Aggiornamento ore 1.36 Così a Magione con 3 sezioni scrutinate su 14: Lega 39,35%, Pd 26,97%, M5s 11,60%, FdI 6,27%, FI 6,05%, La Sinistra 2,55%, +Europa 1,94%, Verdi 1,89%, Pc 1,55%, Animalisti 0,83%, Fn 0,33%, CasaPound 0,28%, Pop. famiglia 0,22%, Pirata 0,11%, Popolari 0,06%.

Aggiornamento ore 1.32 Risultati europee a Città di Castello, dove lo scrutinio volge al termine (45 sezioni scrutinate su 54): Lega 43,46%, Pd 22,12%, M5s 13,30%, FdI 5,56%, FI 5,28%, +Europa 3,64%, La Sinistra 1,67%, Pc 1,33%, Popolo famiglia 0,51%, Animalisti 0,41%, CasaPound 0,36%, Pirata 0,20%, Popolari 0,16%, Fn 0,09%.

Aggiornamento ore 1.27 Risultati europee a Terni, dove lo scrutinio è a metà, con 66 sezioni scrutinate su 129: Lega 37,26%, Pd 24,32%, M5s 17,31%, FI 6,10%, FdI 5,62%, +Europa 2,55%, La Sinistra 2,08%, Pc 1,48%, Verdi 1,37%, CasaPound 0,62%, Popolo famiglia 0,53%, Animalisti 0,41%, Pirata 0,19%, Popolari 0,09%, Fn 0,06%.

Aggiornamento ore 1.22 Risultati europee a Castiglione del Lago con 3 sezioni scrutinate su 16: Pd 46,64%, Lega 21,22%, M5s 10,92%, FdI 7,25%, +Forza Italia 4,54%, Pc 3,23%, La Sinistra 2,36%, Verdi 1,22%, +Europa 1,05%, Animalista 0,61%, CasaPound 0,26%, Pirata 0,26%, Popolari 0,26%, Popolo famiglia 0,17%, Fn 0,00%.

Aggiornamento ore 1.18 Risultati europee a Spoleto con 11 sezioni scrutinate su 42: Lega 40,22%, Pd 27,61%, M5s 12,59%, FI 6,85%, FdI 5,15%, +Europa 2,08%, La Sinistra 1,79%, Verdi 1,08%, Pc 1,00%, Animalista 0,56%, CasaPound 0,53%, Pirata 0,20%, Popolo famiglia 0,20%, Popolari 0,09%, Fn 0,06%.

Aggiornamento ore 1.14 Proiezione nazionale con il campione al 26%: Lega 32,9%, Pd 22,2%, M5s 18,9%, FI 9,1%, FdI 5,8%, +Europa 3,0%, Verdi 2,3%, La Sinistra 1,7%, Partito comunista 0,9%, Animalista 0,7%, Popolari 0,5%.

Aggiornamento ore 1.09 Conferenza stampa del segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Siamo molto soddisfatti dell’esito di queste elezioni. La lista unitaria è stata una scelta vincente. Il bipolarismo è tornato ad essere centrato sul Pd”. E ancora: “Il Governo, già paralizzato da divisioni interne, esce ancora più fragile”. Zingaretti pone l’obiettivo per il Pd: “Costruire l’alternativa a Matteo Salvini”.

Aggiornamento ore 00.55 Conferenza stampa di Matteo Salvini. “La festa dura un minuto, ora è il momento della responsabilità” dice il leader della Lega.Che ricorda anche la vittoria di Le Pen in Francia e di Farage in Inghilterra. Poi manda un messaggio distensivo ai cinquestelle: “Il mio bersaglio era ed è la sinistra. Gli alleati di governo sono amici, con cui da domani si torna a lavorare serenamente”.

Aggiornamento ore 00.54 A circa un sesto delle sezioni scritunate nella provincia di Terni (60 su 295) questi i risultati: Lega 38,94%, Pd 24,00%, M5s 17,30%, FI 5,81%, FdI 5,14%, +Europa 2,31%, La Sinistra 2,00%, Pc 1,54%, Verdi 1,22%, CasaPound 0,57%, Popolo della famiglia 0,45%, Animalista 0,38%, Pirata 0,17%, Popolari 0,11%, Fn 0,05%.

Aggiornamento ore 00.49 Superato il decimo delle sezioni scrutinate in Umbria (124 su 1.005) il trend si conferma: Lega 41,48%, Pd 23,71%, M5s 14,61%, FI 6,06%, FdI 5,30%, +Europa 2,33%, La Sinistra 1,83%, Pc 1,60%, Verdi 1,31%, CasaPound 0,51%, Popolo della famiglia 0,41%, Animalista 0,39%, Pirata 0,21%, Popolari 0,14%, Fn 0,10%.

Aggiornamento ore 00.45 Sui propri profili social Matteo Salvini mostra il cartello “1° partito in Italia GRAZIE”. E commenta: “Con la Lega primo partito in Italia si cambia in Europa”.

Aggiornamento ore 00.30 Risultati europee in Umbria con 69 sezioni scrutinate su 1.005: Lega 41,66%, Pd 23,69%, M5s 15,06%, FI 5,67%, FdI 5,09%, +Europa 2,65%, La Sinistra 1,68%, Pc 1,47%, Verdi 1,39%, CasaPound 0,47%, Popolo della famiglia 0,43%, Animalista 0,32%, Pirata 0,21%, Popolari 0,11%, Fn 0.10.

Aggiornamento ore 00.20 Risultati europee in Umbria con 58 sezioni scrutinate su 1.005: Lega 41,73%, Pd 24,07%, M5s 14,90%, FI 5,65%, FdI 5,01%, +Europa 2,50%, La Sinistra 1,73%, Pc 1,45%, Verdi 1,31%, CasaPound 0,49%, Popolo della famiglia 0,41%, Animalista 0,36%, Pirata 0,19%, Popolari 0,11%, Fn 0.10.

Aggiornamento ore 00.18 Seconda proiezione nazionale: Lega 30%, Pd 21,8%, M5s 20,7%, FI 9,8%, FdI 6%, +Europa 3,7%, Verdi 2,4%, La Sinistra 1,8%, Partico comunista 0,7%, Animalista 0,6%, Popolari 0,5%.

Aggiornamento ore 00.14 Risultati europee in Umbria con 31 sezioni scrutinate su 1.005: Lega 41,49%, Pd 24,63%, M5s 15,04%, FI 5,94%, FdI 4,55%, +Europa 2,19%, La Sinistra 1,75%, Pc 1,37%, Verdi 1,17%, CasaPound 0,38%, Popolo della famiglia 0,38%, Animalista 0,33%, Pirata 0,21%, Forza Nuova 0,11%, Popolari 0,04%.

Aggiornamento ore 00.04 Primi risultati europee in Umbria con 14 sezioni scrutinate su 1.005: Lega 41,4%, Pd 24,78%, M5s 15,34%, FI 6,55%, FdI 4,36%, La Sinistra 2,12%, +Europa 2,12%, Pc 1,28%, Verdi 0,83%, P. Animalista 0,32%, CasaPound 0,26%, Partito Pirata 0,21%, Popolo Popolari 0,06%, Forza Nuova 0,06%.

Aggiornamento 23.58 Prima proiezione nazionale Rai in base alle sezioni già scrutinate: Lega 30%, Pd 21,3%, M5s 20,2%, FI 10%, FdI 6%, +Europa 3,9%, Verdi 2,7%, La Sinistra 1,7%. I sondaggisti danno un margine di errore per questa prima proiezione tra il 2 e il 5%.

Aggiornamento 23.42 Prima valutazione sul voto delle europee in Umbria: gli umbri sono tra gli italiani dove le sorti dell’Ue sono più sentite. L’affluenza nella regione (con il dato di circa 80 comuni sui 92) è del 69,69%, seconda, e di poco, solo a quella dell’Emilia Romagna (70,51%). La media italiana è stata del 57,38%. In Umbria, leggermente superiore l’affluenza in provincia di Perugia: 69,88% contro 69,19%.

Aggiornamento 23.39 Nuovo exit poll Rai: dati confermati, con una leggera flessione della forbice del Partito democratico, che scende di mezzo punto come valore base (20,5-24,5%). Sia i Verdi che La Sinistra sono dati tra l’1% e il 3%, quindi fuori dal Parlamento europeo.

Aggiornamento ore 23.29 Le prime proiezioni sul voto delle europee in Italia è atteso poco dopo la mezzanotte. Esultanza dei vertici nazionali del Pd per il sorpasso al Movimento 5 stelle (in base agli exit poll). I pentastellati hanno fatto sapere che commenteranno solo le proiezioni a metà dei seggi scrutinati. La Lega, come da pronostico, si confermerebbe la forza politica vincitrice delle europee in Italia, anche se in Europa il fronte sovranista, pur avanzando, non avrebbe sfondato.

Ore 23.00 Chiusi i seggi anche in Umbria. In attesa che inizi lo spoglio, primi exit poll a livello nazionale.

Rai (rilevazione Opinio Italia) dà in testa la Lega con una forbice tra il 27 e il 31%. Partito democratico secondo partito tra il 21 e il 25%. Movimento 5 stelle con una forchetta tra 18,5 e 22,5%.

Poi gli altri giù dal podio: Forza Italia (8-12%), Fratelli d’Italia (5-7%), +Europa (2,5-4), La Sinistra (1-3%), Partito Comunista (0,1-1,5%).

Questi le altre rilevazioni exit poll.

Swg: Lega: 26.5-29.5%, Forza Italia 9-11%, Partito Democratico: 21-24%, Movimento Cinque Stelle 20-23%, Fratelli d’Italia: 5-7%, Più Europa: 2.5-3.5%, Europa Verde: 1.5%.

Tecne per Mediaset: Lega 26/30%, Pd 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia 8/12%, Fdi 4/7%%, +Europa è tra 2,5/4,5%, La Sinistra 2,5/4,5%.

Quorum YouTrend: Lega 27-30%, Pd 21.5-24.5%, M5s 20-23%, Forza Italia 9-11 per cento, Fratelli d’Italia 5-7, +Europa: 2-4, La Sinistra 1.5-3, altri: 3.5 – 5.5%.

Entreranno all’Europarlamento solo quelle liste che supereranno la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti. L’Italia ha diritto a 76 seggi dei 751 totali dell’Europarlamento. Tre di questi seggi saranno effettivi solo dopo che il Regno Unito uscirà dall’Unione europea.

L’Umbria è inserita nella circoscrizione Centro Italia insieme a Toscana, Marche e Lazio (scheda rossa). La circoscrizione Italia Centro elegge 15 seggi (che si aggiungono ai 20 della Circoscrizione Nord-ovet, ai 15 del Nord-est, ai 18 del Sud, agli 8 delle Isole).

Questi i partiti sulla scheda rossa e i capilista:

Lega , capolista Matteo Salvini

, capolista Matteo Salvini CasaPound , capolista Simone Di Stefano

, capolista Simone Di Stefano Movimento Cinque Stelle , capolista Daniela Rondinelli

, capolista Daniela Rondinelli Partito Pirata , capolista Maria Chiara Pievatolo

, capolista Maria Chiara Pievatolo Partito Animalista , capolista Cristiano Ceriello

, capolista Cristiano Ceriello Partito Comunista , capolista Marco Rizzo

, capolista Marco Rizzo Fratelli d’Italia , capolista Giorgia Meloni

, capolista Giorgia Meloni Popolari per l’Italia , capolista Antonfrancesco Venturini

, capolista Antonfrancesco Venturini Forza Nuova , capolista Roberto Fiore

, capolista Roberto Fiore Popolo della Famiglia , capolista Mario Adinolfi

, capolista Mario Adinolfi la Sinistra , capolista Marilena Grassadonia

, capolista Marilena Grassadonia Forza Italia , capolista Antonio Tajani

, capolista Antonio Tajani EuropaVerde , capolista Annalisa Corrado

, capolista Annalisa Corrado +Europa , capolista Emma Bonino

, capolista Emma Bonino Partito Democratico, capolista Simona Bonafè

