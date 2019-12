Età biologica e anagrafica, il convegno di Marco Post Spoleto sull'invecchiamento - Tuttoggi

Mercoledì 4 dicembre scorso si è svolto a Palazzo Mauri a Spoleto, con il patrocinio del Comune, il convegno dal titolo “INVECCHIARE BENE, SI PUò?”

L’evento è stato organizzato da Simona Bisogni, titolare dei centri Edenblue e Marco Post Spoleto, unico centro in Umbria di questo nuovo Brand di eccellenza che sta avendo un enorme successo sulla piazza spoletina e non solo, ed ha ospitato inoltre la Dott.ssa Rita Grifoni – medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia e la Dott.ssa Emanuela Bisogni – psicologa e psicoterapeuta EMDR.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di diffondere una maggiore conoscenza dei fattori che influenzano la nostra età biologica e degli strumenti che consentono di mantenerla o addirittura renderla inferiore alla nostra età anagrafica: molto spesso ignoriamo quali siano le leve che possono, in maniera fortemente incisiva, migliorare il nostro stato di salute e conseguentemente anche il nostro aspetto fisico. Grazie a quest’incontro si è chiarito in maniera semplice, ma allo stesso tempo approfondita, quali cambiamenti subisce il nostro organismo con il passare del tempo e come è possibile tenerlo in forma con accorgimenti naturali e immediati.

I fattori determinanti derivano certamente dal nostro DNA che condiziona il nostro sviluppo e la nostra maturità. Ma sono altrettanto importanti le nostre azioni, in che modo curiamo la nostra salute oltre ai fattori estrinseci determinati dall’ambiente più o meno sano nel quale viviamo.

Con la Dott.ssa Rita Grifoni inizialmente si è parlato della Relazione tra invecchiamento e ormoni e in che modo, con il nostro stile di vita, condizioniamo i loro effetti anche a livello dermatologico.

Successivamente, la Dott.ssa Emanuela Bisogni ci ha illustrato l’influenza che le nostre emozioni hanno sul nostro corpo e in particolare sul nostro volto, i segni che ne derivano e i fattori emotivi che le determinano.

Infine Simona Bisogni ha fatto da trait d’union tra le precedenti relazioni esponendo i benefici di uno stile di vita sano fatto di alimentazione, movimento, trattamenti di cura del corpo e prodotti cosmetici che possono riportare indietro le lancette del nostro aspetto, anche se quelle del tempo inevitabilmente continuano a girare…

Gli argomenti trattati sono stati affrontati con semplicità e chiarezza e i numerosi intervenuti si sono complimentati per aver loro regalato un piacevole pomeriggio allietato anche da un gustoso aperitivo in stile MARCO POST!

Una serata all’insegna dell’informazione e del benessere; una bellissima iniziativa che ha dato l’opportunità anche a chi non conosce questo prestigioso marchio, di entrare in contatto con una nuova filosofia di cura del corpo diffusa nel nostro territorio dal centro MARCO POST di Spoleto, che vi aspetta in Via Fratelli Cervi n° 9 con splendide idee regalo per il Natale!

