Estratti i numeri vincenti della Lotteria targata Coop. Il Cerchio

Sono stati estratti, durante la festa della Cooperativa Il Cerchio di ieri sera ai Giardini dell’Ippocastano, i biglietti vincenti della lotteria 2019.

Sarà possibile ritirare i premi entro il 15 ottobre 2019. Per ritirare il premio, occorre portare il biglietto vincente presso gli uffici amministrativi della Cooperativa Il Cerchio, a Spoleto, in via Flaminia n. 3.

Buona fortuna a tutti!

Di seguito l’elenco

PREMIO N

1° BUONO VIAGGIO €.600 3717

2° TELEVISORE 3694

3° TABLET 2489

4° MACCHINA PER CAFFE’ 2025

5° ASPIRAPOLVERE CICLONE 2616

6° MACCHINA PER MOUSSE DI FRUTTA 3947

7° SCOPA ELETTRICA 1467

8° CESTO ALIMENTARE 2100

9° FERRO A VAPORE 2482

10° KIT MIXER A IMMERSIONE 2631

11° BARBEQUE 4734

12° BILANCIA PESAPERSONE 668

13° BUONO SPESA €.100 3696

14° POLAR SET 984

15° SMARTWATCH 2276

16° TROLLEY SOFT 751

17° TOSTAPANE 1701

18° BOLLITORE ELETTRICO 4175

19° CUFFIE STEREO 1823

20° SERVIZIO 6 TAZZINE CAFFE’ 3827

