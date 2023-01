Estorsione a imprenditore e altri reati, arrestato 41enne apolide - Tuttoggi

Il 41enne in Italia si era reso responsabile di numerosi reati, l’ultimo dei quali di estorsione di un imprenditore commesso nel perugino in concorso con altre persone. Gli altri fatti criminosi sono stati invece messi a segno dall’uomo a partire dal 1996, quando era ancora quattordicenne, in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Per eludere i controlli delle forze dell’ordine il latitante ha sempre fornito false identità: fino all’altro ieri, quando è stato ammanettato e condotto in carcere.