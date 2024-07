Estate, pesca e solidarietà: unisciti a noi per il Summer Party BNI - Tuttoggi.info

A sfidarsi saranno i 13 capitoli della Region BNI UMBRIA, destinerà le donazioni raccolte a un progetto o associazione di sua scelta

Quando l’estate, con i suoi colori e la sua magia si illumina di stelle, condividere momenti in cui divertimento, musica, buon cibo, networking e solidarietà fanno da protagonisti diventano gli ingredienti di un evento che non potrà che essere unico e straordinario.

Un cocktail di sensazioni e di emozioni perfetto per creare, sabato 3 agosto, presso la suggestiva location de Le Corone, Ristorante – Pesca sportiva Summer Club, a Collazzone, nuove relazioni ed esperienze di crescita e progettualità, oltre che a un momento di divertimento e solidarietà.

Il programma

In questa giornata, si terrà il tanto atteso “Summer Party BNI Charter Chapter Fishing Competition“, organizzato dalla Region Perugia-Rieti -Terni, con il patrocinio della stessa Region, del quotidiano online TuttOggi.info e della location Le Corone. Un evento che promette una giornata ricca di emozioni e opportunità di business e di fare rete, il tutto arricchito da un momento di solidarietà.

A caratterizzare il pomeriggio, infatti, sarà una gara di pesca sportiva le cui postazioni, verranno offerte generosamente dalla struttura e che ospiterà i partecipanti, i quali si sfideranno con entusiasmo e divertimento, per una buona causa. A sfidarsi saranno i 13 capitoli della Region BNI e al termine della competizione, il gruppo vincitore avrà l’onore di destinare le donazioni raccolte a un progetto o associazione di sua scelta, rendendo così questo evento un’occasione di grande impatto sociale.

La giornata proseguirà con un delizioso barbecue sotto la luna e le stelle, a partire dalle 19.30, che delizierà i presenti con una varietà di salumi misti, formaggi, carne e verdure grigliate, il tutto accompagnato da due birre o calici di vino e musica che accompagnerà i presenti a gustare del buon cibo e vino in compagnia.

Ma come ogni festa che si rispetti e che lasci il segno, a partire dalle 21.30, la serata prenderà vita con balli e musica DJ set, garantendo un’atmosfera festosa e coinvolgente.

L’opportunità di essere sponsor

Il Summer Party BNI Charter Chapter Fishing Competition può anche rappresentare per tutti coloro che vogliono sostenere l’iniziativa, un’opportunità unica per diventare sponsor, promuovere la propria attività e partecipare a una giornata di costruzione o rafforzamento di relazioni per crescere e raggiungere nuovi obiettivi divertendosi.

La collaborazione con BNI, infatti, permette di sviluppare relazioni significative e durature, creando un network solido e attivo, specialmente nelle regioni di Perugia-Terni-Rieti.

Divertimento e solidarietà

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza estiva indimenticabile! Unisciti a noi per il “Summer Party BNI Charter Chapter Fishing Competition” e scopri come divertimento e solidarietà possano andare di pari passo. Segna la data: sabato 3 agosto presso il ristorante Le Corone.

Ti aspettiamo per una giornata di pesca, buon cibo, musica e, soprattutto, grandi opportunità di connessione e crescita personale. Non mancare!