Rsu, Uil prima in sanità e funzioni locali: “Scelto la concretezza, non l’ideologia” VIDEO

“La Uil ha scelto la concretezza, non l’ideologia”. E’ la concretezza a sostegno dei lavoratori, per il segretario generale Maurizio Molinari, il segreto del risultato della Uil dell’Umbria nelle elezioni per le Rsu del pubblico impiego. Elezioni che hanno visto la Uil affermarsi come il primo sindacato sia in sanità, sia nelle funzioni locali, a Perugia e a Terni.

A livello regionale la Uil Fpl ha raccolto il 37,9% dei voti, con 204 seggi. Balzo in avanti rispetto al 33,3% conquistato nelle precedenti elezioni del 2022.

(a seguire servizio completo con i dati)