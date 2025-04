Una musica in 50 minuti. Al via la nuova rassegna di lezioni-concerto promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica - Tuttoggi.info

Prenderà il via giovedì 24 aprile, alle 17.30 nella Sala S. Savino della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo, a Perugia, la nuova rassegna di lezioni-concerto Una musica in cinquanta minuti.

Il primo incontro del ciclo di conferenze curato dal musicista e docente Stefano Ragni, che proseguirà poi con altri 5 appuntamenti fino a mercoledì 25 giugno, sarà dedicato all’incontro tra “Alessandro Baricco e la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven: Le vacche di Hegel pascolano ancora?”

Una musica in cinquanta minuti tornerà poi giovedì 8 maggio, sempre alle 17.30 nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica, con “I sogni di T.W. Adorno. La bagattelle di Beethoven, un ponte verso il Novecento”.

Luogo: Sala San Savino, piazza del Circo, 6, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA