Estate in Città 2023, presentato cartellone eventi | Si parte...subito! Giovedì sera con "Notte dello Sport" - Tuttoggi.info

Un evento a sera per una città viva e accogliente: programma nel segno di musica, spettacoli, cultura, arte e sport sempre consultabili online in tempo reale. Si comincia giovedì 15 giugno con i negozi aperti

Un evento a sera (fino al 1 ottobre) per tutta l’estate. E’ l’offerta del cartellone 2023 di “Estate in Città” a Città di Castello, all’insegna di musica, intrattenimento, spettacoli, cultura, arte e anche sport.

Presentato oggi, nel vivo…domani!

Il programma è stato presentato stamattina (14 giugno) in Municipio ma la prima serata è in programma già domani, 15 giugno, per il primo degli ormai tradizionali “giovedì sera tifernati” in centro storico con i negozi aperti sotto le stelle e, dalle ore 21, la “Notte dello Sport”, che metterà in vetrina le associazioni sportive del territorio, con aree dimostrative e spazi informativi per calcio, basket, ginnastica, nuoto, canoa e tiro con la balestra. In contemporanea sarà protagonista anche il Centro Fotografico Tifernate, che aprirà a Palazzo del Podestà la mostra “Tandem” (fino al 6 agosto) con le immagini originali e creative di 21 cultori dello scatto.

Tre mesi di eventi

“Un’estate ricca di eventi per far vivere la nostra città, tre mesi davvero intensi con tantissimi appuntamenti in tutti i luoghi del centro storico e nel resto del territorio, pensati per tutti, dalle famiglie, ai giovani, fino ai più grandi”, hanno dichiarato stamane l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, presentando “Estate in città” 2023 con il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti.

Gli eventi clou

“Abbiamo lavorato insieme ai commercianti del centro storico con l’obiettivo di offrire ogni sera un buon motivo per passare le serate a Città di Castello ai turisti ma anche ai tifernati e agli altotiberini che resteranno a casa nel periodo più caldo dell’anno”, ha spiegato Guerri, anticipando alcuni appuntamenti clou del programma: il ritorno dei Tifernauti con le date in piazza Gabriotti di DJ Shopping nel segno della musica e dei negozi aperti del 29 giugno con Dj Ralf e del 6 luglio con Max Casacci dei Subsonica e Mario Tozzi; l’intrattenimento in tutto il centro storico della “Notte Fucsia” del 15 luglio, che torna dopo la prima edizione record del 2022; la serata dedicata ai bambini con la Parata Walt Disney del 3 agosto; il fine settimana del 25-27 agosto con gli eventi della Fiera di San Bartolomeo: spettacolo, intrattenimento e food che coinvolgeranno non soltanto il parco Alexander Langer, ma tutto il centro storico.

Aggiornamenti su cartellone “Estate in città” in tempo reale su social e non solo

“L’intero cartellone di Estate in Città – ha puntualizzato Guerri – potrà essere consultato in tempo reale online grazie a un QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale, sull’homepage del portale Città di Castello Turismo (non ancora aggiornato, ndr), che quest’anno dedicherà un focus anche sulle sagre paesane nel territorio comunale, sui canali social istituzionali del Comune e nelle strutture ricettive altotiberine, alle quali saranno inviate tutte le informazioni su iniziative e orari. Ad un programma così complesso di iniziative, corrisponderà quindi una comunicazione puntuale quotidiana sugli eventi in programma”.

Teatro, musica e folklore nei luoghi più suggestivi

“Anche quest’anno – ha aggiunto Botteghi – attraverso un avviso pubblico abbiamo raccolto le proposte degli artisti locali per far vivere eventi culturali di ogni genere, con un’offerta che toccherà tutti i luoghi culturali più suggestivi, da piazza Gabriotti a piazza delle Tabacchine, dalla Pinacoteca al cortile di Santa Cecilia, fino al campanile cilindrico e alle frazioni”. Il teatro sarà una costante della cultura anche d’estate, toccando tutto il centro storico, a cominciare dallo spettacolo in dialetto in programma domenica 18 giugno in piazza delle Oche in occasione della festa della Mattonata, fino alle rievocazioni storiche itineranti per le vie del centro storico del 7 e 9 luglio in occasione dell’Anno Signorelliano. La musica avrà per arene la Pinacoteca comunale – con la Festa della Luce del 21 giugno a cura del Circolo Angelini – piazza Gabriotti, piazza delle Tabacchine e Santa Cecilia, che quest’anno ospiterà anche alcuni concerti e l’edizione 2023 di CDCcinema.

Ordinanza per giovedì 15 giugno

“Ripartiamo con entusiasmo con l’idea di rendere il nostro centro storico vivo e accogliente per tutti, cogliendo anche l’occasione per fare acquisti in tranquillità, la sera dopo cena ogni giovedì della settimana”, ha affermato il presidente del Consorzio Pro Centro Braganti. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della “Notte dello Sport”, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 18 alle 24 di domani, giovedì 15 giugno, vieterà transito e sosta a tutti i veicoli a motore, compresi gli autorizzati ma con eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, in piazza Fanti, piazza Matteotti, piazza Costa e piazza Gabriotti (nel tratto prospiciente i giardini pubblici del Cassero).