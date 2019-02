Esplodono due bombole di gas per saldature alla Umbra Cuscinetti | Principio di incendio, fumo e tanta paura

share

La squadra del Distaccamento di Foligno è intervenuta intorno alle 11.10 presso la Umbra Cuscinetti, per un incendio che ha interessato una piccola struttura, esterna alla zona di produzione, utilizzata per delle piccole saldature.

L’incendio, causato dall’esplosione di due bombole, è stato messo sotto controllo in brevissimo tempo grazie alla tempestività della squadra e della messa in atto del piano di emergenza da parte dei responsabili della ditta stessa.

Le due bombole sono esplose provocando un forte boato e provocando un comprensibile spavento sia tra gli addetti alla fabbrica che tra i residenti della zona. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’incidente che fortunatamente non ha provocato nessun danno alle persone.

AGGIORNAMENTO h 12, 35- (Nota ufficiale della Umbragroup)

In merito alla notizia rilasciata dalla Squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Foligno, la UMBRAGROUP precisa che l’incendio non ha coinvolto persone, sostanze pericolose per la salute e l’ambiente ed è rimasto confinato all’interno del perimetro di proprietà della stessa. Innescato da un corto circuito, è stato di piccole dimensioni. L’emergenza è cessata alle ore 11:20 grazie al tempestivo intervento della squadra di emergenza interna alla UMBRAGROUP e al professionale supporto dei Vigili del Fuoco

