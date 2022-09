Esercito, 34° raduno dei Granatieri a Orvieto | Ecco il programma - Tuttoggi

I Granatieri a Orvieto

Nel 1976 infatti a seguito della riforma ordinaria dell’Esercito Italiano, venne ricostituito il 3° Battaglione “Granatieri Guardie” di stanza nella caserma “Piave” di Orvieto, successivamente riordinato a livello reggimentale nel 1992 con la denominazione di 3° Reggimento Granatieri “Guardie”, Unità che riunivano spirito, storia e tradizionale del vecchio Reggimento “Granatieri di Sardegna”, decorato di Medaglia d’oro al valor militare nel II conflitto mondiale nella campagna di Grecia.

La storia

Di particolare significato fu il Raduno nazionale del settembre 1982 quando tremila Granatieri e i loro familiari onorarono proprio ad Orvieto i commilitoni deceduti nella Campagna di Grecia nei campi di prigionia. In quell’occasione venne inaugurato in loro memoria il monumento realizzato dall’artista orvietano Livio Orazio Valentini che sorge in Piazza Cahen a ricordo dell’episodio, di cui i Granatieri furono protagonisti nel settembre 1943 nel campo di prigionia di Wietzendorf. Nell’aprile 2003, il Reggimento “Granatieri Guardie” è stato sciolto e la Caserma “Piave” è tornata alla disponibilità del Comune, tuttavia il rapporto tra i Granatieri e Orvieto non si è affievolito, anzi è stato alimentato prima dalla presenza in vita, e successivamente, dal ricordo del Servo di Dio Frà Gianfranco Maria Chiti, già Generale dei Granatieri, il cui processo di canonizzazione ha avuto inizio per volontà della Diocesi di Orvieto-Todi.

Per commemorare i Granatieri del 3° Reggimento e tutti i Granatieri che dal lontano 1659 hanno servito in armi la Patria e sono caduti nell’adempimento del loro dovere, dal 9 all’11 settembre 2022, l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna terrà ad Orvieto il suo 34° Raduno Nazionale che avrà come momento clou la mattina di domenica 11 settembre in Piazza del Duomo.

Il programma del Raduno Nazionale dei Granatieri di Sardegna

Si apre Venerdì 9 settembre presso il Convento di San Crispino in località Cappuccini dove, dopo la cerimonia dell’Alzabandiera (ore 16), si terrà (16:15) l’incontro culturale sul Servo di Dio, Gianfranco Maria Chiti, seguito (17:00) dalla Santa Messa in suo Suffragio e dei Granatieri caduti.

Sabato 10 settembre (10:00) alla Caserma “Piave” di Orvieto inserimento nello schieramento del Medagliere nazionale, cerimonia all’Alzabandiera e deposizione di corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti in Piazza Cahen (10:15 / 10:45). Il Medagliere nazionale giungerà poi nel Palazzo del Comune (11:25). Nel pomeriggio (14:30) al Palazzo del Popolo si terrà l’Assemblea Nazionale dell’Associazione, quindi i radunisti raggiungeranno lo Stadio Comunale “Luigi Muzi” (17:45) per l’Alzabandiera solenne, il Carosello Storico “Granatieri di Sardegna” e il concerto di Musica d’ordinanza 1° Reggimento “Granatieri Guardie” e infine la consegna alla Città di Orvieto dell’attestato di Socio Benemerito ANGS (in caso di maltempo tali momenti celebrativi si terranno all’interno del Palazzetto dello Sport di Ciconia).

Domenica 11 settembre giornata conclusiva del Raduno, in Duomo (9:00) si svolgerà la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Orvieto-Todi, Mons. Gualtiero Sigismondi, seguita in Piazza Duomo (10:30 / 10:45) dall’Adunata e dalla Cerimonia militare con gli onori ai Medaglieri Nazionale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, alla Bandiera del 1° Reggimento “Granatieri Guardie” e ai Gonfaloni, quindi i discorsi del Sindaco, del presidente nazionale dell’ANGS e delle massime autorità. Il corteo dei Granatieri (11:30) muoverà da piazza Duomo e sfilerà fino alla Caserma “Piave” dove sono previsti gli Onori finali e l’Ammainabandiera.