Escherichia coli, negativi gli esami piscina comunale: revocata l’ordinanza di chiusura - Tuttoggi.info

Il Comune di Bastia Umbra informa che sono pervenuti gli esiti delle analisi effettuate sulle acque della Piscina Comunale di via Hochberg, dai quali emerge la negatività del parametro Escherichia coli, compreso il ceppo produttore di Shiga tossina (STEC).A seguito di tale comunicazione ufficiale, trasmessa da USL Umbria 1 e relativa ai campionamenti effettuati il 25 e il 30 giugno 2026, e della successiva relazione inviata dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, nella quale viene espresso parere favorevole alla revoca dell’Ordinanza n. 69 del 29 giugno 2026, il Sindaco ha disposto la revoca del provvedimento adottato in via precauzionale per la tutela della salute pubblica.Le analisi, eseguite sui campioni prelevati presso l’impianto natatorio comunale e analizzate da ARPA Umbria e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, hanno dato esito negativo per la ricerca di Escherichia coli, STEC compresa. Alla luce della negatività dei campionamenti effettuati sulle acque di vasca, USL Umbria 1 ha concordato sulla revoca dell’ordinanza, indicando comunque alcune prescrizioni che il concessionario dell’impianto dovrà continuare a rispettare.In particolare, dovranno essere garantiti:il monitoraggio dei livelli di cloro prima dell’inizio di eventuali corsi per bambini e, comunque, ogni due ore, come previsto dal regolamento per tutti gli impianti natatori, con sospensione immediata della balneazione in caso di valori non conformi e contestuale comunicazione alla USL;il rigoroso rispetto del numero massimo di bagnanti in tutte le vasche, pari a un bagnante ogni 2,0 mq, con particolare attenzione all’organizzazione dei corsi di nuoto e acquaticità, considerando anche la presenza dei genitori;l’affissione all’entrata di un cartello informativo rivolto all’utenza, con l’invito a evitare la balneazione in caso di attuale o recente sintomatologia gastroenterica.L’Amministrazione Comunale ribadisce che l’ordinanza era stata adottata secondo il principio di massima precauzione, in costante raccordo con USL Umbria 1, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali ulteriori contagi.L’Amministrazione Comunale a monitorare con attenzione la situazione, verificando il rispetto delle prescrizioni impartite e restando vicina e in costante contatto con le famiglie e i bambini interessati dalla vicenda, seguendo con apprensione l’evolversi della situazione sanitaria. A loro rinnova la propria solidarietà e la piena disponibilità dell’Ente per ogni necessità, confermando il massimo impegno nel tutelare la salute e la serenità della comunità.