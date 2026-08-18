Parcheggio Matteotti, i residenti del centro storico chiedono chiarimenti e garanzie - Tuttoggi.info

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Parcheggio Matteotti, i residenti del centro storico chiedono chiarimenti e garanzie

Flavia Pagliochini

Parcheggio Matteotti, i residenti del centro storico chiedono chiarimenti e garanzie

Mar, 18/08/2026 - 08:57

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Entro la fine dell’anno dovrebbe riaprire una parte consistente del parcheggio di Piazza Matteotti andata a fuoco nel maggio di un anno e mezzo fa, ma visto che non si parla più di abbonamenti, convenzioni e riqualificazione urbana, il Comitato dei residenti del centro storico di Assisi “chiede massima chiarezza e fermezza dell’amministrazione nel ristabilire i pochi vantaggi a disposizione della cittadinanza”.

Qui l’articolo con tutti i dettagli

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