Medicina rigenerativa, la scienza diventa Talk Show: due incontri tra medici, divulgazione e confronto - Tuttoggi.info

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Medicina rigenerativa, la scienza diventa Talk Show: due incontri tra medici, divulgazione e confronto

Redazione

Medicina rigenerativa, la scienza diventa Talk Show: due incontri tra medici, divulgazione e confronto

Lun, 07/09/2026 - 14:45

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Portare la medicina rigenerativa fuori dalle aule specialistiche e renderla comprensibile a tutti. È questo l’obiettivo dei due appuntamenti divulgativi promossi da SIMCRI – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica, dedicati a un settore della medicina in continua evoluzione.

Il format scelto è quello innovativo del Talk Show scientifico, con interviste, musica, confronto diretto con gli specialisti e spazio alle domande del pubblico. Non una conferenza tradizionale, dunque, ma un’occasione per avvicinare cittadini, pazienti e professionisti ai temi della rigenerazione tissutale attraverso un linguaggio accessibile e diretto.

Al centro degli incontri saranno le più recenti applicazioni della medicina rigenerativa, dai concentrati piastrinici e dai fattori di crescita alle strategie dedicate alla riparazione e alla rigenerazione dei tessuti. I relatori affronteranno l’argomento da prospettive differenti: dalla medicina preventiva e dello sport alla medicina estetica, dall’odontoiatria all’ematologia e all’oncologia.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra innovazione scientifica e pratica clinica, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare sulle possibilità terapeutiche oggi disponibili e sulle evidenze che ne sostengono l’impiego.

Il programma prevede due eventi, a Terni e Perugia, pensati per favorire il dialogo tra specialisti e pubblico. Un confronto multidisciplinare nel quale la persona diventa protagonista e può rivolgere direttamente le proprie domande ai medici.

L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità per conoscere più da vicino una branca della medicina che punta a valorizzare i naturali processi di riparazione dell’organismo e che sta trovando applicazioni in numerosi ambiti.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati. Programma completo, relatori e modulo di adesione sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’iniziativa: “convegno sulla Medicina Rigenerativa”

Per informazioni e iscrizioni: https://rzx.bio/convegno-RM

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