Scoperta a Grosseto maxi frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni - Tuttoggi.info

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Scoperta a Grosseto maxi frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni

ItalPress

Scoperta a Grosseto maxi frode legata al Superbonus, sequestri per 36 milioni

Mar, 18/08/2026 - 11:18

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GROSSETO (ITALPRESS) – Maxisequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul “Superbonus 110%”. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Secondo le indagini, i costi dei lavori per 345 condomini venivano sistematicamente “gonfiati”. Tre gli indagati, tra cui due professionisti, per reati che vanno dalla truffa aggravata all’autoriciclaggio. Sotto sequestro immobili, auto di lusso e imbarcazioni.

Fonte foto: Guardia di Finanza

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