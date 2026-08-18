“Assessore festeggia su sito da abbattere”, interpellanza di IpS | Ducato “Castel Ritaldi sarà casa” - Tuttoggi.info

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“Assessore festeggia su sito da abbattere”, interpellanza di IpS | Ducato “Castel Ritaldi sarà casa”

Carlo Ceraso

“Assessore festeggia su sito da abbattere”, interpellanza di IpS | Ducato “Castel Ritaldi sarà casa”

Mar, 18/08/2026 - 12:00

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Resta rovente, oltre le già alte temperature, il clima sul futuro prossimo dello sport spoletino, se non tutto, di diverse società, che registra, dopo la “fuga” della Made for Tennis e della Ducato calcio a 5, una interpellanza del gruppo di opposizione Insieme per Spoleto (lista di centrosinistra che fa capo ai consiglieri Giancarlo Cintioli, Donatella Loretoni e Paolo Piccioni) che stigmatizza il post dell’assessore Cesaretti che plaude ad un torneo realizzato su un sito su cui “pende una Ordinanza di demolizione”.

Nel frattempo arriva la nota della Ducato Futsal calcio a 5 del presidente Michele Zicavo che si dice felice nell’aver trovato a Castel Ritaldi “una casa stabile” dove insediare il “Quartier generale della società”. Per il Presidente, la tensostruttura del Calisto, su cui la Ducato è decisa ad investire molto a cominciare dal rifacimento del parquet del campo, sarà la “casa stabile per i prossimi 10 anni”.

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