Studios Papigno, c'è l'ok per Augustus Color - Tuttoggi.info

Gli Studios di Papigno, da anni in condizioni di degrado e abbandono, si avvicinano a una nuova fase. La struttura sarà affidata in concessione alla Augustus Color di Roma, dopo che la commissione esaminatrice ha dato seguito al verbale dell’11 agosto, rendendo di fatto esecutiva la proposta di aggiudicazione provvisoria in attesa della determina definitiva.
Il Piano economico-finanziario stima un investimento complessivo di 1.750.000 euro, suddiviso in:
- 1.100.000 euro per recupero, demolizioni, ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni degli immobili;
- 650.000 euro per arredi, attrezzature, impianti e dotazioni funzionali alle attività.