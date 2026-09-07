Fondazione Fiera Milano, al Portello un nuovo hotel di 90 metri - Tuttoggi.info

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Fondazione Fiera Milano, al Portello un nuovo hotel di 90 metri

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Fondazione Fiera Milano, al Portello un nuovo hotel di 90 metri

Lun, 07/09/2026 - 20:02

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MILANO (ITALPRESS) – Entra nel vivo il percorso di rigenerazione dell’ex Polo Fieristico milanese promosso da Fondazione Fiera Milano. All’interno del quartiere Portello, a pochi passi dall’Allianz MiCo, sono in fase di completamento i lavori dell’hotel in viale Scarampo, una nuova struttura ricettiva d’avanguardia pensata per rispondere alle esigenze di congressisti e di chi sceglie Milano per turismo o per affari. La torre progettata da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, per Fondazione Fiera Milano si innalza per 90 metri e complessivi 22 piani, a pochi passi dal sistema di CityLife.
f12/mgg/gsl

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