Esce in cerca di asparagi ma non torna a casa, 74enne ritrovata 10 ore dopo nel bosco - Tuttoggi.info

Disavventura a lieto fine per un’anziana signora, ritrovata in buona salute nei pressi di una vasca di espansione del fiume Chiani in località Molino di Bagni

Non ha visto rientrare per cena la propria madre 74enne, allontanatasi da casa nel primo pomeriggio in auto per andare a cercare asparagi, e ha lanciato l’allarme.

E’ successo ieri (23 marzo) a Orvieto, quando il figlio della donna, intorno alle 20, ha deciso di chiamare i carabinieri per far partire subito le ricerche, concentratesi nella frazione di Bagni.

Proprio in quella zona, su una strada bianca, dopo circa 2 ore, è stata rinvenuta l’utilitaria della 74enne. Poco dopo, intorno alle 23.40 (quasi 10 ore dopo), è stata rintracciata la scomparsa – da una pattuglia del Nucleo Forestale di San Venanzo e da alcuni volontari – nei pressi di una vasca di espansione del fiume Chiani in località Molino di Bagni.

L’anziana, immediatamente soccorsa dal personale sanitario, è stata trovata in buone condizioni di salute, seppur impaurita e disorientata; dopo gli accertamenti del caso, è stata infine riaccompagnata a casa ed affidata al proprio figlio.