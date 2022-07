Esce dall'ospedale a Roma e sparisce: era ad Assisi sotto la sede della sua radio preferita - Tuttoggi

Ed è proprio nella città serafica che il 53enne è stato rintracciato dagli agenti del commissariato locale. Una pattuglia, infatti, ha trovato lo scomparso proprio nei pressi della sede della radio: agli agenti l’uomo ha raccontato di essere un fan dell’emittente e di voler incontrare uno speaker.

I poliziotti, dopo aver informato i familiari che il 53enne era stato ritrovato in buone condizioni di salute, hanno deciso di realizzare il suo desiderio. Lo hanno accompagnato nella sede dell’emittente radiofonica per incontrare il suo beniamino. Felice per la sorpresa fatta dai poliziotti, dopo aver ringraziato gli agenti per la professionalità e la sensibilità mostrate, l’uomo è salito su un taxi e ha fatto ritorno a casa.