Erba alta e rifiuti abbandonati, degrado a Bazzano

Frazioni nel degrado a Spoleto. La lamentela arriva in particolar modo da Bazzano Inferiore, alle prese con erba alta, in alcuni casi veramente altissima, e rifiuti non ritirati.

Gli abitanti della frazione si sentono abbandonati visto lo stato in cui versa il luogo. Nel mirino i rifiuti che non verrebbero raccolti e l’erba che non viene tagliata. In alcuni casi le strade sono impraticabili visti gli arbusti e la vegetazione laterale.

Va detto comunque che il taglio dell’erba spetta ai proprietari dei terreni e dunque in certi casi le mancanze sono dei privati, ma comunque il Comune deve vigilare sul rispetto della relativa ordinanza che prevede multe in caso di non ottemperanza.

L’auspicio dei bazzanesi, comunque, è quello di ricevere maggiori attenzioni da parte degli enti preposti.

