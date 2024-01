Era alla guida senza patente...dal 2017, maxi multa | In auto aveva anche coltello da 16 cm - Tuttoggi.info

Un 60enne proveniente da fuori regione è stato fermato dai carabinieri di Sigillo, il documento gli era già stato revocato quasi 7 anni fa | Per l'uomo è scattata anche la denuncia per porto ingiustificato di armi

Giornata “sfortunata” per un 60enne proveniente da fuori regione, fermato dai carabinieri lungo la Flaminia all’altezza di Sigillo.

L’uomo, notato dai militari per un pericoloso sorpasso nel centro abitato del paese, è infatti risultato privo di patente di guida perché revocata nel 2017. La clamorosa violazione – il 60 anni ha guidato per quasi 7 anni senza il documento – ha portato all’inevitabile e maxi sanzione amministrativa da 5100 euro.

Il nervosismo manifestato dall’uomo ha poi indotto i carabinieri a procedere anche ad una perquisizione personale e del veicolo: nel bracciolo porta oggetti anteriore è stato rinvenuto un coltello della lungo 16 cm (lama di 8), del quale il 60enne non è stato in grado di giustificarne il possesso.

Il conducente, inizialmente fermato per una violazione al Codice della Strada, alla fine è stato pure deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per ingiustificata detenzione di oggetti atti ad offendere.