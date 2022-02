Emergenza umanitaria in Afghanistan, si mobilità l’UniStra

Emergenza umanitaria in Afghanistan, l’Università per Stranieri di Perugia si mobilità. Venerdì mattina (18 febbraio), alle ore 10.20 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga incontro per presentare le iniziative a sostegno della popolazione afghana.

Intervengono Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia; Francesca Saladino, Prefettura di Perugia; Fabio Massimo Abenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi Doctors for Smiling Children; Stefania Tusini, delegata rettorale alle politiche per l’inclusione, Università per Stranieri di Perugia.

Saranno adottate le misure di sicurezza anti Covid-19. Per partecipare in presenza è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo rettore@unistrapg.it Per l’accesso è necessario esibire il Green pass.

L’evento è comunque in diretta streaming (www.unistrapg.it).