Emergenza Covid, annullati tutti gli eventi a Lugnano in Teverina - Tuttoggi

E’ stata annullata, causa emergenza covid, la tradizionale Cena dl Ghetto. L’appuntamento conviviale con i tavoli in discesa quest’anno non ci sarà per decisione dell’amministrazione comunale in relazione alle norme anti contagio e al recente decreto governativo. “Le dimensioni ristrette della via non permettono il distanziamento previsto dalle norme anticovid”, spiega una nota dell’ente in merito all’annullamento della quita edizione.

Rinviati tutti gli eventi

“Un vero peccato perché era divenuto un appuntamento che, oltre a vivacizzare una delle vie più antiche del borgo, era molto atteso e apprezzato anche dai turisti presenti a Lugnano”, aggiunge il vice sindaco Alessandro Dimiziani. Rinviati anche gli eventi collegati, in particolare la premiazione del concorso Scrittori in Erba e la finale di Lettere dai Borghi. Nell’appuntamento in programma sabato prossimo verranno solamente nominati i 10 finalisti di Lettere dai Borghi con una diretta web con la giuria del Premio formata da amministratori di vari Borghi italiani.