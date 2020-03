Emergenza Coronavirus, altro tonfo del titolo Cucinelli in Borsa: -4,50%

Dopo aver tenuto nei giorni scorsi di fronte alle fibrillazioni dei mercati per la crisi innescata dall’emergenza Coronavirus, il titolo Brunello Cucinelli Spa lascia in Borsa un pesante 4,5% chiudendo la seduta di giovedì sotto quota 30 (29,68).

Inizio al rialzo per la casa di moda di Solomeo, quotata a 31,58, sopra la chiusura si mercoledì. Ma subito il titolo ha virato in territorio negativo e da metà giornata è entrato in profondo rosso, lasciando sul terreno di una giornata nerissima 1,40 euro (-4,50%).

Peggio di Piazza Affari, che trascinata giù da Wall Street ha chiuso cedendo l’1,78%. Una giornata difficile per tutti i mercati europei, che evidentemente non credono nei piani di rilancio dell’economia affossata dalle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Le previsioni degli analisti

Esposti tutti i settori, tra cui quelli della moda e del lusso. Quanto a Brunello Cucinelli, secondo gli analisti paga il mancato interesse sul titolo di investitori istituzionali. D’altro canto questo mette anche al riparo da fibrillazioni il titolo della casa di moda umbra, che resta appetibile per i compratori, vista la solidità del brand e dell’azienda.

Tuttavia Teleborsa – pur evidenziando come la rischiosità del titolo Cucinelli sia sotto controllo – prevede un nuovo andamento ribassista.