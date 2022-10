Emanuele Mattei nuovo comandante della Polizia municipale, succede a Joselito Orlando - Tuttoggi

I competenti uffici ora, procederanno con le dovute verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia: solo dopo potrà aver luogo l’insediamento del nuovo dirigente, che potrebbe avvenire già a ottobre.

Emanuele Mattei, laureato in giurisprudenza e abilitato come avvocato presso la Corte di Appello di Bologna, è in Polizia Locale dal 1998: è stato agente a San Giovanni Persiceto (Bologna) e poi a Mirandola (Modena) con un’esperienza in vari settori. Dopo un concorso da ufficiale vinto a Comacchio è stato comandante di Lonate e Ferno (Varese).

Foto da malpensa24.it